Politikerne har allerede afsat 600.000 kroner til ombygninger på Milnersvej - og nu vil de finde 600.000 kroner mere. Foto:

Send til din ven. X Artiklen: Trafikforbedringer på Milnersvej bliver dobbelt så dyre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafikforbedringer på Milnersvej bliver dobbelt så dyre

Politikerne må punge yderligere ud for at sikre trafikafviklingen på Milnersvej ved den nye arena

Hillerød Posten - 17. april 2020 kl. 09:34 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver dobbelt så dyrt som først beregnet for Hillerød Kommune at forbedre trafikforholdene ved Royal Stage på Milnersvej.

Byrådet afsatte i efteråret sidste år 600.000 kroner til blandt andet at lægge to busstoppesteder sammen for at forbedre bussernes hastighed og fremkommelighed ved den nye multihal, hvor Frederiksborgscentret også er ved at anlægge svingbaner ind til den store parkeringsplads. Men efterfølgende har forvaltningen fået udarbejdet et mere detaljeret projekt og fået indhentet bud på opgaven fra firmaer, og de bud har vist sig at være højere end de afsatte 600.00 kroner, oplyste forvaltningen til politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde 1. april.

"Årsagen til den forventede overskridelse er, at forvaltningen har undervurderet udgiftsbehovet på grund af de komplicerede sammenhænge mellem Frederiksborgcentrets vejombygning og kommunens projekt," skriver forvaltningen i referatet fra mødet.

Der skal nu afsættes yderligere 600.000 kroner til ombygningerne, nemlig 200.000 kroner til en ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien samt flytning af busstoppesteder og 250.000 kroner til etablering af fortov mellem busstoppested og stikrydsning samt afmærkning af delte stier langs Milnersvej. Der skal også findes 150.000 kroner til 75 fleksible steler (10 cm gummisøjler), som kan skabe sammenhæng mellem stikrydsningen på Milnersvej og den nye sti foran svømmehallen.

Penge fra cykelsti Kommunen er stoppet med arbejdet på vejen, fordi pengene altså ikke er fundet. Men politikerne i trafikudvalget vil finde pengene, siger udvalgsformand Dan Riise (Venstre):

"Nu spørger vi pænt i Økonomiudvalget og byrådet, om ikke vi kan tage pengene fra arbejdet med cykelstien på Holmegårdsvej. For den ser ud til at få en mindrepris på en million kroner".

Nu hvor Frederiksborgcentret er ved at bygge svingbaner ved hallen på Milnersvej, er fællesstien langs med centret blevet opdelt, så der er et flisebelagt gangareal på 1,3 meter og et asfalteret cykelstiareal på 1,7 meter. At cyklister og gående adskilles, forbedrer fremkommeligheden for cyklisterne og sikkerheden for de gående, påpeger forvaltningen, som foreslår, at der også udføres flisefortov mellem busstoppestedet og stikrydsningen, og at fællesstierne mellem Roskildevej og Godthåbsvej opdeles i et gangareal og et cykelareal med afmærkning og skiltning.

Pengene skal på bordet for at sikre Milnersvej, mener Dan Riise:

"Nu skal vi have gjort Milnersvej færdig med de kryds. Det er et stykke vej, som vi i forvejen ikke er så stolte af. Så nu skal vi have lavet der her forbedringer med stier, overgange og busstoppesteder, så det hele hænger sammen. Vi håber, vi får byrådet med på at finde pengene til det".