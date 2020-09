Dan Riise (V). Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Trafik-formand: Nybyggerier skal have flere p-pladser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafik-formand: Nybyggerier skal have flere p-pladser

Dan Riise vil have indført et højere krav til antallet af p-pladser ved nybyggerier i kommende kommuneplan

Hillerød Posten - 04. september 2020 kl. 08:07 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Står det til Venstre-politikeren Dan Riise, som er formand for kommunens Arkitektur, Byplan og Trafikudvalg, skal nybyggerier have tilknyttet endnu flere parkeringspladser fremover.

Det krav ønsker han indført i den kommende kommuneplan, som politikerne skal arbejde med i år og næste år.

"Min holdning er, at kravet til antallet af p-pladser skal sættes op i næste kommuneplan. Vi kan godt glemme at tro, at hvis der ikke er plads til bilerne, så tager folk toget. Nej, der skal være p-pladser til boligerne, og vi skal kigge på, hvor mange vi skal stille krav om, at der skal være tilknyttet hver lejlighed," siger han.

Dagdrømmere Det er naivt at tro, at folk, der bor i byen, kan undvære en bil, mener Dan Riise:

"Jeg mener, det tidligere byråd har været fyldt op af nogle politiske dagdrømmere, der troede, at hvis der var cykelstier nok, og det lå tæt på stationen, så ville folk ikke køre i bil. For de fleste familier skal altså bruge en bil. Så vi er nødt til at sætte hæve rammerne for, hvor mange p-pladser vi kræver, i nogle områder".

Ifølge ham er der også det problem i nogle af kommunens nye byggerier, at beboerne skal betale en vis sum for at have en p-plads, og hvis de ikke vil betale det beløb, så parkerer de bare på for eksempel villaveje i nærheden. Og så bliver problemet flyttet et nyt sted hen.

"Så kommer bilerne ud at stå på gader og stræder, og det dur altså heller ikke," siger han.

Kravene skal gælde per lejlighed, og ikke kun per kvadratmeter, mener han.

relaterede artikler