Se billedserie Ole Borring og Anne Tolstrup er nogle af dem, der nyder, at mere træning er rykket udendørs under coronatiden.

Træning udendørs hitter efter coronaen: - Det føles mere frit

Corona-krisen har fået os til at træne mere udendørs - og det oplever mange store fordele ved

Hillerød Posten - 09. juli 2020

Selvom vi nu igen kan træne indendørs i fitnesscentrene - så er der mange, der har fundet så meget glæde ved udendørs træning her under coronakrisen, at de fortsætter med at træne i det fri.

Ét af de steder, hvor medlemmerne fortsat kan træne mave- og benmuskler på græsplænen udenfor, er FysioDanmark i Frederiksborgcentret.

"Det er et rigtig godt substitut for den indendørs træning. Man føler sig mere frisk, og det er en sjovere måde at motionere på," siger Ole Borring, som hver uge træner tre gange om ugen i centret.

Denne dag ligger han på en yogamåtte på græsplænen og dyrker pilates sammen med resten af dagens hold.

En af de andre på holdet er Anne Tolstrup, som også nyder den udendørs træning.

"Det er så dejligt - specielt når det er godt vejr. Jeg er meget udemenneske, så det er rart også at kunne træne ude. Det føles mere frit," siger hun i en pause mellem benløft og mavetræning.

Mange fordele Ifølge eksperter er der også mange fordele ved at rykke sin træning udendørs. Skotske forskere har kortlagt, at udendørs træning har cirka 50 procent større positiv effekt på den mentale sundhed end træning i et fitnesscenter. Frisk luft giver energi, og naturens skift giver afveksling til træningen.

Flere studier viser også, at man for eksempel forbrænder flere kalorier ved løbeture i naturen sammenlignet med at løbe på løbebånd. Udendørs træning reducerer stress, og man får d-vitaminer fra solen. Fordelene er altså ifølge eksperterne mange.

Instruktør Christina Andersen, som står for pilatestræningen denne dag, nyder også at træne udendørs:

"Man kommer i ét med naturen, og det giver energi. Samtidig abstraherer man lidt fra, hvor hårdt det kan være, når man nyder det gode vejr," siger hun.

Det er også flere, der rent faktisk kommer af sted til træningen, selvom vejret er godt, når træningen er udendørs, oplever hun:

"Man føler ikke, at man går glip af det gode vejr. For der er jo mange, som tænker, at de ikke gider blive 'lukket inde' i en træningssal, når solen skinner udenfor. Med udendørs træning kan man både træne og nyde det gode vejr samtidig".

Naturlig udluftning Anne Tolstrup føler, at hun får mere energi, når træningen foregår mellem træer og græsstrå:

"Det er, som om man sveder mere, men samtidig er her en naturlig udluftning. Man kan også give sig selv lidt flere udfordringer, fordi underlaget ikke er helt fladt - så kan man vælge at tage mavebøjningerne op ad bakke," siger hun.

På rejser har hun ofte set befolkningen i for eksempel Kina eller Frankrig dyrke motion i parkerne:

"Jeg har altid syntes, at det så tiltrækkende ud. Jeg tror faktisk også, man kan være med til at inspirere andre, når motionen foregår udendørs. Man kan for eksempel se, hvad andre hold laver og måske få lyst til at prøve det," siger hun.

Nyder naturen Ole Borring nyder også naturen omkring ham, når han træner:

"Jeg følger livet på træerne og oplever, hvordan det forandrer sig. Sådan en dag som i dag, hvor solen skinner, er det ekstra dejligt," siger han. Ulempen er til gengæld, at det danske vejr som bekendt er uforudsigeligt:

"Det er lidt for nemt at springe over, når det regner".

Energiboost Ifølge fysioterapeut Thomas Höfelsauer, der er partner i FysioDanmark Hillerød, er den udendørs træning kommet for at blive:

"Flere af holdene har oplevet et energiboost, efter de er rykket ud under åben himmel. Der bliver grint mere, og motivationen er helt i top. Ikke at vores indendørs hold har manglet god stemning, men den friske luft gør helt sikkert noget godt for alle".

FysioDanmark har cirka en femtedel mere udendørstræning i år end sidste år - og det er helt klart noget, centret vil fortsætte til næste år, og så længe vejret tillader det i år.