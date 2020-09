Politikerne vil gå videre med at bruge penge på at forbedre rundkørslen på Herredsvejen. Foto: Mdt

Trængselsramt rundkørsel skal forbedres

Arbejdet med at bygge om på Herredsvejens rundkørsel fortsætter. Også nye løsninger i fire trængselsramte kryds skal undersøges

10. september 2020
Af Mette Dolmer Thygesen

Bilerne holder hver dag i kø for at komme gennem rundkørslen på Herredsvejen i Hillerød - men nu går politikerne videre med at afsætte penge til forbedringer af den trængselsramte rundkørsel.

På mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i onsdags besluttede politikerne at bakke op om, at forvaltningen går videre med at projektere og udarbejde udbudsmateriale, så rundkørslen kan bygges om - og bilisterne komme nemmere igennem.

"Det er en rundkørsel, som vi hele tiden har snakket om er vigtig for fremkommeligheden i byen. Den er voldsomt belastet, og det går begge veje, både ind og ud af byen. Der kommer hurtigt kø fra alle fire indkørsler i rundkørslen, og det er et af de steder, hvor der kører flest igennem i byen," siger formand Dan Riise (V).

Forvaltningen håber at kunne præsentere projektet, og hvor meget det koster, for politikerne i november. Det er tidligere kommet frem, at det vil koste to-tre millioner at bygge, da der skal anlægges dobbelte til- og frakørsler i rundkørslen, og afmærkningen skal forbedres. Kommunen skal desuden købe et mindre areal mellem to af rundkørslens ben, oplyser forvaltningen.

Fire ramte kryds På mødet fik politikerne også en opdatering på de andre trafikprojekter, der skal forbedre fremkommeligheden, blandt andet bedre fremkommelighed for busser, cykelfremme og et nyt parkeringshenvisningssystem.

Samtidig kunne politikerne se resultatet af en kortlægning af trængslen på Hillerød Kommunes veje. Kortlægningen er lavet ved hjælp af såkaldte 'floating car data', som er anonymiserede oplysninger om rejsetid fra gps-systemer i biler.

Kortlægningen peger på fire særligt trængselsramte lokaliteter i Hillerød: Tikanten (Holmegårdsvej/Københavnsvej/Skansevej), Københavnsvej/Carlsbergvej/Tamsborgvej, Hammersholtvej/Carlsbergvej og Overdrevsvejen/Roskildevej.

I alle fire kryds skal der ske store ombygninger, hvis trængslen skal forbedres, oplyses det i rapporten. De foreløbige overslag viser priser mellem 500.000 og 2.5 millioner kroner.

Krydset ved Overdrevsvejen/Roskildevej er dog et statsvejskryds og dermed Vejdirektoratets ansvar.

Formand ikke overrasket Dan Riise er ikke overrasket over kortlægningens resultater:

"Men det er dejligt at få professionelle til at pege på, hvor problemerne er, og hvad vi kan gøre for at løse dem. Når vi kender budgettet for 2021, kan vi beslutte, hvilken rækkefølge vi vil gøre de i, for vi kan jo desværre ikke gå i gang med det hele på én gang".

Byrådet har i år i alt afsat otte millioner kroner til at forbedre trafikken - og i 2021 yderligere syv millioner kroner.