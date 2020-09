Lotte Søjborg og Rasmus Jørgensen er klar med Workout&Wine. Pressefoto

Træn og drink - et nyt datingstilbud i Hillerød

Workout&Wine er et nyt koncept for singler i Hillerød og omegn

Hillerød Posten - 20. september 2020

Et nyt koncept for alle interesserede singler 35+ i Hillerød og omegn ser dagens lys fredag 25. september klokken 17.30-19, hvor to af byens forretningsdrivende har slået sig sammen om et sjovt og anderledes dating-koncept. En af dem er Lotte Søjborg, der ejer af YHL-GYM.

"Mange voksne singler er kørt trætte i at lede efter "den eneste ene" i vores travle hverdag og med begrænsede berøringsflade. Rigtig mange oplever, at det digitale datingunivers ofte er både uoverskueligt og overfladisk. Dette gav mig ideen til at lave, ikke speed-dating - men trænings-dating. Så man kan mødes på en uhøjtidelig måde og se hinanden lidt an og bagefter tage et glas vin og få pulsen ned igen. Så derfor spurgte jeg Rasmus Jørgensen, indehaver af Hillerød Vinkompagni, om han havde lyst at stå for et glas vin og en lille vinpræsentation efter hver træning," fortæller Lotte Søjborg i en pressemeddelelse.

Sidste fredag hver måned Det blev startskuddet til det nye koncept, hvor YHL-GYM den sidste fredag i hver måned vil afholde Workout&Wine. Første gang er altså fredag 25. september, hvor aftenen starter med fælles holdtræning fra 17.30 til 18.30. Her kan alle kan være med, uanset niveau og erfaring med cross-træning. Derefter vil Hillerød Vinkompagni stå klar med et glas vin samt en lille præsentation. Derefter kan snakken forsætte, deltagerne kan mingle og lære hinanden lidt bedre at kende. Arrangementet slutter klokken cirka 19 og herefter er det op til folk selv at bringe aftenen videre.

Prisen er 150 kr per person for arrangementet. Tilmelding sker på telefon 6170 1055 eller se mere på yhlgym.dk.

