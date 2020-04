Se billedserie New Note Festival håber stadig at kunne holde fest til august. Arkivfoto: Thomas Nørgaard Elvius Foto: Thomas Nørgaard Elvius / TNE Media/Thomas Nørgaard Elvius / TNE Me

Trægt billetsalg hos New Note Festival: "Det er en megasvær situation"

Det er svært, men "vi arbejder ufortrødent videre," lyder det fra de frivillige bag New Note Festival, som stadig arbejder hen mod at afholde festival i august

Hillerød Posten - 01. april 2020 Af Mette Dolmer Thygesen

Det er ikke en nem tid at være festivalarrangør i. Det oplever de i høj grad på den lokale hillerødfestival New Note Festival, som finder sted 7.- og 8. august på Klaverfabrikken. Hvis altså ikke coronaen sætter en stopper for det inden da...

"Det er mærkeligt at gå og planlægge festival lige nu. Vi ser situationen an, men som det ser ud lige nu, så forventer vi stadig at afholde festivalen, så vi arbejder ufortrødent videre for at nå i mål med det hele," siger Mathis Pedersen, som er en del af styregruppen af frivillige bag festivalen, og som arbejder på Klaverfabrikken.

Første kunstner ude De frivillige har netop lanceret en ny hjemmeside for festivalen med nyt logo og design - og den første kunstner er offentliggjort, nemlig rockbandet Joyce. Men billetsalget er der ikke så meget gang i, nu hvor folk er bekymrede for fremtiden og ikke ved, hvornår Danmark bliver åbnet for sociale sammenkomster og kulturaktiviteter igen.

"Vi åbnede for billetsalget på den nye hjemmeside i sidste uge (uge 12, red.), men vi har ikke solgt vildt mange billetter. Man kan jo godt sætte sig ind i hvorfor. Det er en svær tid at sælge billetter i, og det er og bliver en udfordring," siger Mathis Pedersen.

Det manglende billetsalg er dog ikke kritisk for festivalen, fortæller han:

"Vi har likviditeten til at fortsætte arbejdet, så vi fortsætter - og det sker i tæt samarbejde med musikere og leverandører og med Klaverfabrikken som en tæt sparringspartner. Vi følger også med i, hvordan de andre festivaler i Danmark agerer".

River sig i håret Men usikkerheden er til at tage og føle på for styregruppen, siger han.

"Vi sidder klæbet til skærmen, hver gang statsministeren holder pressemøde. For hvis den her 'lockdown' varer alt for længe, så kan vi ikke afholde festival. Så vi river os lidt i håret. Men vi har ikke sat et tidspunkt på, hvornår vi når til det punkt, hvor vi er nødt til at aflyse. I det hele taget er det en megasvær situation at gøre noget som helst i".

Men festivalens frivillige fortsætter deres arbejde med at booke kunstnere til årets New Note Festival.

"Vi kommer til at rulle vores program ud hen over de næste uger og måneder, og vi følger den plan, vi havde lagt på forhånd for offentliggørelserne. Vi har skærpet vores genremæssige profil i år, hvor vi fejrer 15 års jubilæum. Det er stort set en helt ny styregruppe, som er trådt til, og vi har prøvet at redefinere festivalen. Så hvis man køber en billet, vil man både komme til at opleve musik, man kender, men man vil også blive præsenteret for noget, man ikke kender. Det er hjørnestenen i festivalen, og det holder vi ved," siger Mathis Pedersen, som understreger, at festivalen kun bliver gennemført, hvis arrangørerne er 110 procent sikre på, at de kan gøre det med ro i maven.

Sommerfest Han håber, at folk igen kan samles til musik og fællesskab til New Note til august.

"Vi håber virkelig, vi kan få en sommerfest sammen, når alt det her er slut".

På festivalens Facebookgruppe skriver de frivillige da også, at de er "sikre på, at New Note Festival vil være et samlingspunkt, vi alle har brug for efter en lang periode uden kulturelle fællesskaber".

Læs mere om festivalen på newnote.dk.