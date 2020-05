Traditionsrig cykeltur til Paris er udsat til 2021

Midt i juli skulle 37 cykelryttere have sat sig i sadlen og cyklet hele vejen til Byernes By, Paris, til fordel for velgørenhed. Hillerød Chr. IV Rotaryklub og Halsnæs Rotaryklub kunne her i 2020 fejre det syvende år for velgørenhedsprojektet Team Rotary Nordsjælland, men Corona-krisen har også begrænset mulighederne for rytterne, som ellers siden januar 2020 har sat sig op til den mere end 1.200 kilometer lange cykeltur. Og nu er turen aflyst.