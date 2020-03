Tomlen op til Dyremosegård-boliger

En nyt boligområde ved Dyremosegård i Skævinge rykker et skridt nærmere at blive til virkelighed.

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte nemlig på deres møde 4. marts at sende lokalplansforslaget for område i høring i otte uger.

Det er HusCompagniet, som har budt på at bygge på en del af området, som kommunen ejer, og som i dag ligger brak. HusCompagniet planlægger at bygge cirka 49 enfamiliehuse og 25-30 boliger i form af dobbelthuse og rækkehuse.

"Det her er noget, vi rigtig gerne vil, fordi det er med til at understøtte de små bysamfund. Det er godt, når der sker noget udvikling, så borgerne for eksempel beholde butikker, børnehaver, skoler og sportsfaciliteter lokalt. Det, der driver en by, er jo, at der er mennesker i den," siger han.