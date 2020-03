Thomas Djurskov (til venstre) og Peter Andreasen bruger tiden på at shine butikken lidt op - nu hvor det ikke ligefrem vælter ind med kunder. Foto: Martin Warming

Tøjsalget hårdt ramt af corona-krise: "Vi var heldige at sælge en habit og en jakke i går"

Peter Andreasen og Thomas Djurskov i Mr. Monopol på Slotsgade har ikke haft meget at rive i, efter at statsministeren lukkede det meste af landet ned i sidste

Hillerød Posten - 16. marts 2020 kl. 05:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når der ikke kommer kunder i biksen, så kommer der heller ingen penge i kassen.

Så slemt står det dog ikke til i herretøjsbutikken Mr. Monopol på Slotsgade i Hillerød endnu, men Peter Andreasen, der er medejer af butikken, lægger ikke skjul på, at der ikke har været meget at rive i, efter at statsministeren lukkede det meste af landet ned i sidste uge.

"Det har været stille og roligt. Vi var heldige at sælge en habit og en jakke i går (torsdag - altså dagen efter statsministerens pressemøde, red.). Vi plejer at sælge lidt mere. Faktisk en del mere. Men der kommer stort set ingen kunder ind i butikken. Bare kig ud på gaden. Der er jo helt tomt," lyder det fra Peter Andreasen, mens han peger ud på Slotsgade.

"Det er en katastrofe rent omsætningsmæssigt, men det nytter ikke noget, at vi går totalt i baglås. Nu går vi i gang med at lave lidt om i butikken, og så får vi da lavet noget, vi normalt ikke har tid til. Så lidt positivt kommer der da også ud af det," tilføjer Peter Andreasen, inden han bliver afbrudt af sin medarbejder Thomas Djurskov:

"Det, jeg så bare ikke kan forstå, er, at folk farer ned i supermarkedet for at hamstre og stå i kø - meget tæt på hinanden. Det er jo fuldstændig vanvittigt".

Ikke overrasket Peter Andreasen vil selvfølgelig helst have, at der er kunder i biksen, men han er ikke overrasket over, at mange holder sig væk.

"Folk undgår tæt kontakt. Det kan jeg da godt forstå, og der er da også andre tøjbutikker, hvor kunderne slet ikke må prøve tøjet i øjeblikket. Hvis der er noget, jeg skal ærgre mig over, så er det, at vi ikke har en webshop. Det havde nok været fornuftigt i sådan en situation som den, vi står i lige nu," siger Peter Andreasen, der synes, at det er ok, at myndighederne har valgt at lukke store dele af landet ned på grund af coronavirussen.

"Jeg synes, det er fornuftigt. Spørgsmålet er bare, hvad det næste skridt bliver? Det er ikke utænkeligt, at der kommer yderligere tiltag, og spørgsmålet er, om de også beordrer sådan nogen som os til at lukke," lyder det fra Peter Andreasen.

"Det håber jeg selvfølgelig ikke kommer til at ske, men hvis det er det, de beslutter sig for, så må vi jo bare acceptere det. Der er trods alt vigtigere ting i livet end at sælge noget tøj".

Hvornår slutter det? Selvom om myndighederne beslutter sig for at, 'normalisere' tilstandene om et par uger, så er Peter Andreasen bange for, at der kommer til at gå lang tid, før der igen kommer gang i hjulene.

"Jeg tror ikke, at folk farer ud og bruger penge lige med det samme. Spørgsmålet er, hvornår det slutter, og hvornår det bliver normalt igen. Det er jo ikke til at spå om," siger han.

"Man kan godt ærgre sig over, at man ikke sælger toiletpapir," tilføjer Peter Andreasen.

