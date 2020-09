Tobias Elof og Jonathan Bremer giver koncert i Klaverfabrikken

Klaverfabrikken folk-musikgruppe er igen klar til at invitere til koncert - 18. september klokken 20.

Denne første folk-koncert er et møde mellem to virtuoser på hvert deres instrument.

Tobias Elof spiller ukulele, og han imponerer publikum med sin lyd, der formår at skabe bro mellem ukulelens hawaiianske rødder, nordisk folkemusik, reggae og jazzede klange, skriver Klaverfabrikken i en pressemeddelelse.

Han spiller sammen med kontrabassisten Jonathan Bremer, der til daglig spiller i duoen "Bremer/McCoy".

Billetterne i forsalg, i døren eller på www.klaverfabrikken.dk.