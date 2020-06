Send til din ven. X Artiklen: To millioner kroner til ferieaktiviteter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To millioner kroner til ferieaktiviteter

Hillerød Kommune håber, skoler, foreningen, lokalråd med flere vil søge om midler til sommeraktiviteter for børn og unge

Hillerød Posten - 23. juni 2020 kl. 04:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune har modtaget to millioner kroner fra Børne- og Undervisningsministeriet til at lave ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år i sommerferien og frem til 30. august 2020.

Aktiviteterne skal være med til give børn og unge den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber på trods af coronakrisen.

Send en ansøgning Foreninger, institutioner, skoler, lokalråd med videre har mulighed for at sende en ansøgning til kommunen og søge om midler til at lave endnu flere sommeraktiviteter for børn og unge i Hillerød Kommune.

Midlerne vil både blive brugt til sjove aktiviteter målrettet alle børn og unge, mens nogle af pengene skal understøtte mere specifikke indsatser for elever, der for eksempel har brug for et fagligt eller personligt løft.

Tilskuddet kan for eksempel bruges til at udvikle og gennemføre aktiviteter, give løn til personale eller leje af lokaler.

Drøftes politisk På kommunens hjemmeside www.hillerod.dk/sommer vil børn, unge og deres familier løbende fra uge 27 kunne følge med i hvilke sommeraktiviteter, der bliver udbudt.

Hillerød Kommune håber, at rigtig mange børn og unge får glæde af de gratis tilbud i løbet af sommeren, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Tre politiske udvalg drøfter sagen om kommunens andel puljen på deres ekstraordinære møder tirsdag 23. juni.

Find ansøgningsskemaet på www.hillerod.dk/pulje og send det til kulturogudvikling@hillerod.dk senest den 25. juni kl. 8. Kontakt konsulent Signe Winther Nielsen, Kultur & Udvikling, mail: signi@hillerod.dk, telefon: 7232 0011, for mere information.