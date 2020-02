To mænd på 39 år og 42 år fra henholdsvis Hvidovre og Hillerød blev klokken 00.43 fredag anholdt, efter de havde forsøgt at køre fra politiet.

Artiklen: To mænd forsøgte at køre fra politiet: Anholdt i nat

To mænd forsøgte at køre fra politiet: Anholdt i nat

To mænd på 39 år og 42 år fra henholdsvis Hvidovre og Hillerød blev klokken 00.43 fredag anholdt, efter de havde forsøgt at køre fra politiet.

De to blev set af en politipatrulje på Hillerød-motorvejen, og da føreren var frakendt kørekortet, forsøgte patruljen at få manden til at standse bilen. Han kørte imidlertid videre og forlod på et tidspunkt motorvejen ved Allerød, hvorefter han kørte videre ud på Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor han til sidst standsede.

Ved en ransagning af bilen blev der fundet et koben, og begge mændene blev derfor sigtet for indbrud på et indtil videre ukendt sted, oplyser Nordsjællands Politi.

Politiet oplyser også, at mændene blev taget med til videre afhøring på politigården i Hillerød, og at det skal vurderes, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

mik.