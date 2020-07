Artiklen: To ledere fyret i Frederiksborg Brand & Redning

To ledere fyret i Frederiksborg Brand & Redning

Det oplyste Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning 25. juni.

Hjemsendelserne af beredskabsdirektør Kim Lintrup og operative chef Sean Bisgaard kom efter, at kommissionen i april tog initiativ til en undersøgelse af beredskabet - herunder ledelseskultur, arbejdsmiljø og organisering. På baggrund af undersøgelsens resultater har beredskabskommissionen besluttet at gentænke beredskabet og altså fyre de to ledere: