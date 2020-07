To indbrudstyve nåede at bryde en altandør op med et koben og stikke af med smykker og computer, inden politiet kom efter dem. Arkivfoto: Adobe Stock

To indbrudstyve flygtede fra bolig på Kongens Vænge

To indbrudstyve nåede at stikke af fra et indbrud på Kogens Vænge i Hillerød, da politiet kom

To indbrudstyve nåede at flygte fra stedet, da Nordsjællands Politi natten til fredag klokken 03.16 fik en anmeldelse om, at der var et indbrud i gang i en bolig på Kongens Vænge.