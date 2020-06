Lone Scherfigs 'The Kindness of Strangers' er blandt filmene, Slotsbio viser i den kommende uge.

To danmarkspremierer i Slotsbio

Café Slotsbio viser fra torsdag Lone Scherfigs 'The Kindness of Strangers' og Dardenne-brødrenes 'Unge Ahmed'

Café Slotsbio har torsdag 18. juni to danmarkspremiere på programmet.

Den ene er Lone Scherfigs 'The Kindness of Strangers'.

Her danner en forfalden, tidligere glamourøs restaurant i hjertet af New York rammen om et drama, hvor karaktererne flettes ind og ud af hinandens liv. Det er blandt andre en ung mor på flugt fra sin voldelige ægtemand, en genert traumesygeplejerske, en nyligt løsladt mand, en advokat med flere.