Tips i en coronatid: Tre fantastiske bøger du kan læse højt for din kæreste

Hillerød Bibliotekerne giver Hillerød Postens læsere gode tips til, hvad de skal læse, lytte til og se under coronakrisen, hvor så mange kulturtilbud er lukket ned

I denne tid, hvor vi hverken kan gå i biografen eller til koncerter eller foredrag, så må vi kaste os over alle de gode onlinetilbud, som ligger klar til os på internettet. Men hvor skal man starte? Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Denne gang er det litteraturformidler Thorbjørn Zeuthen Tirsted, der kommer med anbefalingerne.

"Jeg elsker at læse højt for min kæreste. Når ungerne er lagt i seng, og opvasken er taget, sætter vi os godt til rette i sofaen med den seneste bog. Det er helt vildt afstressende. Dels undgår vi at gå surfe på nettet kort før sengetid, og dels deler vi en oplevelse, som strækker sig over flere måneder, vækker forundring og latter og får os til at tænke over tilværelsens stille magi. Det er - bogstaveligt talt - det bedste," skriver han.

Han har valgt at anbefale tre af de bøger, de har haft den største fornøjelse af:

"Men du kan jo have en anden smag, så jeg supplere med et par gode råd at vælge bøger ud fra: Undgå bøger, der har meget dialog og er over 300 sider. Mange afsnit og kapitler er godt. Find noget, som overrasker jer, som er anderledes, end I er vant til at læse," lyder hans opfordring.

'En roman om kærlighed' af Lena Andersson

"Denne historie er både grum, vedkommende og dybt underholdende. Velskrevet og tragikomisk udfolder den historien om den 30-årige digter Ester, der har totalt styr på sit liv, indtil hun forelsker sig i en berømt kunstner. Hun falder også for hende, men begynder efter et stykke tid at trække sig, og hun bliver kun mere forelsket. Således starter hendes besættelse og psykologiske deroute".

'Slip mig aldrig' af Kazuo Ishiguro

"Ishiguro skriver som en drøm. Det er en smuk, medrivende og besynderlig historie. Slip mig aldrig handler om en kvinde, der fortæller om sit liv fra den tidlige barndom. Hun er vokset op på en kostskole, hvor eleverne er helt særlige. Vi finder langsomt ud af, at deres skæbne er beseglet. Hvorfor, må I selv finde ud af. Jeg glemmer den aldrig".

'Den første onde mand' af Miranda July

"Wauw! Bare wauw. Det er den vildeste og morsomste bog, jeg længe (måske nogensinde) har læst. Hvis du ikke bryder dig om at læse om sex, er den ikke til dig. Men ønsker du at stifte bekendtskab med en helt unik fortællerstemme og en spøjs, spøjs, spøjs hovedperson, så skal du og I kaste jer frådende over denne bog. Historien kan ikke anbefales nok".

Alle tre bøger kan lånes på eReolen - gratis med dit lånerkort til biblioteket.