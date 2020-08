Julie Feldskov Henriksen, som er bibliotekar på Hillerød Bibliotekerne, kommer med fem anbefalinger til nye studerende. Pressefoto

Tips fra biblioteket: Bliv klar til studiestart

Af Julie Feldskov Henriksen, bibliotekar med fokus på studerende

Så er det blevet august, og det betyder, at en masse mennesker starter på en ny uddannelse. Jeg husker selv kun alt for godt, hvordan det var. Det pæne tøj, de let svedige håndflader, alt for mange tanker og indtryk, der kørte rundt i mit hoved, og som jeg skulle tage stilling til. Ja, for slet ikke at tale om undervisningen, der lige pludselig kom op på et helt andet niveau med svære opgaver og større projekter. Det kan for mange i de første par måneder, ja, måske endda det første halve år, være svært at holde styr på alle de mange nye ting, de skal lære. Derfor vil jeg gerne give dig fem gode råd til, hvordan du lettere kommer igennem studiestart og godt i gang med din nye uddannelse.

1. '5 korte' '5 korte' er en app, der er udviklet af KEA (Københavns Erhvervsakademi). Appen præsenterer dig for fem vigtige emner i forbindelse med din ungdomsuddannelse. Emnerne er: kilder, noter, studielæsning, planlægning og research. Via appen får du korte videoer og tekster om de forskellige emner. Du kan altså her få hjælp med alt, lige fra hvordan du kommer effektivt igennem dine lektier, til hvordan du griber et større projekt an. Det er gavnligt at kende til, når du skal i gang med din nye uddannelse. Appen er nem og ligetil, og hvis du ikke kan downloade appen, så er der også adgang til indholdet via hjemmesiden: http://kea.dk/5-korte/

2. Brug dit bibliotek Biblioteket er en guldgrube, når det handler om at få hjælp til at søge informationer til dine opgaver og projekter. Mangler du den rigtige bog om radioaktivitet eller græske filosoffer, så står vi klar til at hjælpe dig. Derfor vil vi klart anbefale dig at tage et smut forbi enten dit uddannelsesbibliotek eller dit folkebibliotek, når du på et tidspunkt skal i gang med en opgave eller et projekt.

3. Bibliotekets digitale tilbud

Dit folkebibliotek giver dig adgang til mange digitale databaser og hjemmesider, som du ellers ville skulle betale for at få adgang til; Altså det folkebibliotek, der hører til den kommune, du bor i. Det kan derfor være en god ide at tjekke, hvilke digitale tilbud der er. Tjek vores digitale tilbud på: https://hilbib.dk/e-materialer

4. Biblioteksvagten Din bibliotekar er gået hjem for i dag. Du har deadline i morgen og har brug for hjælp til at finde den sidste kilde til din opgave. Hvad gør du så? Du skriver eller ringer til Biblioteksvagten. Du kan både skrive via mail eller chat. Her sidder bibliotekarer klar til at hjælpe dig med at finde de informationer, du mangler. Du finder Biblioteksvagten her: https://www.biblioteksvagten.dk/index.php

5. Pauser Det er vigtigt, at du holder pauser for at passe godt på dig selv, så du ikke stresser alt for meget lige i starten af din uddannelse. Derfor vil vi gerne anbefale nogle gode digitale tilbud, som du kan bruge til at få dig en pause fra dine lektier, opgaver eller projekter. Et godt sted kunne være Filmstriben, hvor du kan låne film, eller RB Digital, hvor du kan læse magasiner og tidsskrifter. Du kan læse flere gode anbefalinger til digitale pauser på vores hjemmeside hilbib.dk

