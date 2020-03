Tip: Lyt dig klogere i karantænetider

Det har Hillerød Posten bedt Hillerød Bibliotekerne om at komme med nogle gode tips til - både gode læse-, lytte- og streamingoplevelser, og de tips vil vi bringe her i Hillerød Posten og på hip.dk den næste tid.

Faglitteraturen er ikke kun for fagfolk. Denne genre indeholder nærmest uendeligt mange bøger, som er med til at gøre os klogere på mange områder. På eReolen findes der den fedeste faglitteratur, som du kan gå og lytte til derhjemme. Du kan f.eks. blive klogere på børneopdragelse, hvordan du kickstarter din iværksætterdrøm, lære om Homo Sapiens historie og det brede misbrug af stoffer hos nazisterne under den 2. verdenskrig.

Syv trin om motivation, research, produktudvikling, networking, markedsføring og salg for at komme i gang som iværksætter eller for at professionalisere din virksomheds virkelighed.