Tines design kommer på Aldis pose

26-årige Tine Marie Green fra Hillerød vil i fremtiden se sit eget design i bybilledet på Aldis nye bæredygtige indkøbspose. For blandt flere end 1.200 designs er Tine Marie Greens forslag - sammen med to andre vindere - udvalgt af danskerne i Aldis designkonkurrence.

Aldis designkonkurrence har kørt aktivt fra april til juni med hjælp fra et dommerpanel bestående af skuespiller Niels Ellegaard alias Bjarne fra Aldis tv-reklamer og indretningsarkitekt Mette Helena. I sidste og afgørende runde i konkurrencen var det hele Danmark, som fik muligheden for at få indflydelse på de designs, der bliver trykt på Aldis bæredygtige poser. Danskernes 5.000 stemmer har medvirket til at udvælge de tre vinderdesigns blandt de 15 nominerede, hvor præmien er en gavecheck på 5.000 kroner til Aldi.