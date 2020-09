En person, der var tilskuer til lørdagens håndboldkamp i Royal Stage, er blevet testet positiv for corona. Arkivfoto

Artiklen: Tilskuer testet positiv for corona

Tilskuer testet positiv for corona

Spillere og hele trænerstaben skal nu testes for corona

En person, der var tilskuer til håndboldkampen mellem Nordsjælland Håndbold og IK Skovbakken i lørdags den 12. september, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, er blevet testet positiv for corona.

Klubben opfordrer derfor andre tilskuere, der overværede kampen, til at være opmærksomme på eventuelle symptomer.

"Hold øje med eventuelle symptomer, download den officielle app 'Smitte Stop', bliv eventuelt testet for COVID-19 og orienter eventuelle ledsagere," lyder det fra Nordsjælland Håndbold.

Advarslen gælder kun for de tilskuere, der sad på den østvendte tribune, skriver klubben endvidere.

Nordsjælland Håndbold har for en sikkerheds skyld valgt, at spillere, trænere, holdledere og fysioterapeuter skal testet for corona onsdag morgen.