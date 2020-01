"Det er et spændende projekt, men jeg tror, at vi lige skal slå koldt vand i blodet, inden armene kommer helt op," lyder det fra Peder Bisgaard om FC Nordsjællands tanker om at flytte dele af klubben til Hillerød. Pressefoto

Tidligere politiker om fodboldeventyr i Favrholm: "Lad os nu ikke få armene alt for højt op"

"Lad os nu ikke få armene alt for højt op".

Sådan lyder det fra det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem i Hillerød Peder Bisgaard, der i dag er landsformand for Dansk Firmaidrætsforbund, om FC Nordsjællands udmelding om, at Superligaklubben er interesseret i at flytte dele af klubben til den nye bydel Favrholm i Hillerød. Her skal der efter planen bygges et helt nyt fodboldanlæg med et tilhørende stadion.

Hillerød Kommune og FC Nordsjælland kunne kort før jul fortælle om planerne, der blandt andet indebærer, at FC Nordsjælland overvejer af flytte sin administration og sit fodboldakademi til Hillerød.

"Efter mange års tæt dialog med Furesø Kommune, og taget klubbens nuværende faciliteters placering i betragtning, vurderer FC Nordsjællands bestyrelse, at det ikke er en realistisk mulighed at kunne indfri projektet i Farum," skrev FC Nordsjælland i en pressemeddelelse den 19. december.

Men Peder Bisgaard frygter, at FC Nordsjælland bare vil bruge Favrholm-projektet til at lægge pres på Furesø Kommune for at få bedre faciliteter på sin nuværende adresse i Farum.

"Jeg er helt enig i, at det er en spændende nyhed, der her er blevet præsenteret, men - med fare for at blive kaldt lyseslukker – lad os nu ikke få armene alt for højt op (endnu) med mindre Hillerød Kommune har en 100 procent garanti for, at det bliver til noget. Vi har desværre tidligere set Rungsted Ishockey og også FC Nordsjælland 'misbruge' Hillerød Kommune som en trussel for at få bedre vilkår på deres nuværende adresser – er der håndfaste garantier for, at dette ikke sker igen?," spørger Peder Bisgaard i en kommentar på Hillerød Postens hjemmeside.