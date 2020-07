Sarah Mahfoud viser her sit IBF-bælte til sin tidligere træner Steen F. Sørensen fra Hillerød Sports Klub. Arkivfoto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere hillerødbokser er nu verdensmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere hillerødbokser er nu verdensmester

Jennifer Han har opgivet sin vm-titel

Hillerød Posten - 21. juli 2020 kl. 10:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er enhver tvivl fjernet: Sarah Mahfoud er ubestridt verdensmester hos International Boxing Federation (IBF) i fjervægt.

Det bekræfter IBF i en mail til promotor Mogens Palle fra Danish Fight Night, som har plæderet for, at kun Sarah Mahfoud har gjort sig fortjent til titlen.

"Hr. Mogens Palle, vi er glade for at meddele dig, at Sarah Mahfoud er blevet ophøjet til IBF's kvindelige fjervægts-verdensmester på grund af det faktum, at Jennifer Han har afgivet sin titel," meddeler Carlos Ortiz Jr., der er Championship Chairman hos IBF, i en officiel erklæring på skrift.

Den første dansker Den tidligere hillerødbokser Sarah Mahfoud er den første danske IBF-verdensmester i historien. Den ubesejrede danske fjervægter gjorde som bekendt krav på VM-tronen, da hun på udboksede den regerende argentinske interim-verdensmester Brenda Carabajal i Frederiksberg Hallerne den 1. februar tidligere i år.

Den oprindelige mester Jennifer Han fra USA havde på grund af graviditet og fødsel ikke forsvaret sin titel siden februar 2018, hvilket er en uhørt lang periode uden titelforsvar. Derfor dekreterede IBF først en VM-kamp mellem Brenda Carabajal og Elena Gradinar i Atlantic City og sanktionerede bagefter en VM-kamp i København mellem den nye mester Brenda Carabajal og den danske udfordrer Sarah Mahfoud, som lå nummer 1 på verdensranglisten.

Ingen tvivl mere Men nu er det altså slået endeligt fast, at Jennifer Han ikke længere gør krav på IBF-bæltet.

"Jeg synes, det er megafedt, at vi nu har fået slået fast, hvem der er den rigtige mester. Det kunne også have være spændende at tage den kamp mod Jennifer Han, hvis hun havde valgt at vende tilbage. Men nu giver hun afkald på titlen, og nu er der ingen tvivl mere: Jeg er ægte verdensmester i et af de helt store forbund. Den første danske IBF-verdensmester nogensinde," siger Sarah Mahfoud i en pressemeddelelse.

"Nu kan eventuelle skeptikere bare holde deres mund. Nu kan de ikke komme og sige noget mere. Nu er den der, og det er mig, der er på toppen, og så glæder jeg mig bare til at forsvare mesterskabet som verdensmester. Nu er det min titel, og så er det de andre, der skal komme og prøve at tage bæltet, og så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at beholde det. Det glæder jeg mig meget til," siger hun.

Sarah Mahfoud har boet en stor del af sit liv i Hillerød men er nu flyttet til København. Indtil for nylig var hun tilknyttet Hillerød Sports Klub, hvor hun blev trænet af Steen F. Sørensen.

relaterede artikler