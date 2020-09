Se billedserie Den tidligere DF'er Peter Lennø valgte efter længere tids overvejelse at melde sig ind i Venstre. Arkivfoto

Tidligere DF'er er nu Venstre-mand: - Jeg overvejede også Socialdemokratiet

Peter Lennø, som blev valgt ind i Hillerød Byråd for Dansk Folkeparti, har nu meldt sig ind i Venstre. Flere partier var dog oppe at vende i hans overvejelser

Hillerød Posten - 24. september 2020 kl. 11:00 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var skattestigningen i budgetforliget forleden, som gav byrådsmedlem Peter Lennø det sidste skub til at melde sig ind i Venstre.

Han var indtil maj medlem af Dansk Folkeparti, men valgte at forlade partiet og har siden været løsgænger. Og hans tanker er kommet vidt omkring i den tid, der er gået, hvor han har haft tid til at tænke over, hvilket parti han skulle blive medlem af, siger han til Hillerød Posten:

"Jeg må indrømme, at mine tanker har været her, der og allevegne, siden jeg meldte mig ud af Dansk Folkeparti i starten af maj. Det har været noget frustrerende. Jeg har skævet noget til Socialdemokratiet, men jeg har samtidig altid haft et tæt samarbejde med Venstre. Begge partier har en stor social profil".

Lå tæt Så overvejelserne omkring de to partier har ligget tæt, siger han:

"Socialdemokratiet har været i mine tanker, men jeg tror alligevel, at Venstre har fyldt 65-70 procent for mig. Og det, der gav det sidste skub, var, da budgetforhandlingerne endte ud med en skattestigning. Det er det ikke nogen i blå blok, der er interesseret i," siger Peter Lennø.

Ifølge Peter Lennø kom Klaus Markussen, viceborgmester fra Venstre, med et budgetforslag uden skattestigninger. Men det blev pure afvist af den røde blok.

"Og det var årsagen til, at vi udvandrede. Så tænkte jeg, 'nej, jeg kan ikke melde mig ind i Socialdemokratiet'. Det ville være mærkeligt, når jeg nu er imod en skattestigning. Jeg har også hele tiden været en del af blå blok, så jeg havde svært ved at se mig selv i rød blok," siger Peter Lennø.

Ikke behov Peter Lennø havde dog, inden budgetforliget, udtalt sig positivt om en eventuel skattestigning, erkender han:

"Jeg har kommenteret på et debatindlæg fra Radikale Venstre om en mulig skattestigning, at en skattestigning på 18 kroner om måneden kan alle vel betale. Og det var på baggrund af, at det gjorde det muligt at undgå besparelser på plejecentrene. Men da jeg mødte op til budgetforhandlingerne, var besparelserne på ældreområdet allerede væk, og det var jo alletiders - og så mente jeg ikke, der var behov for en skattestigning," siger han.

Godt samarbejde Peter Lennø har desuden vægtet højt, at han igennem alle sine år i byrådet har haft et godt samarbejde med Venstre:

"Jeg har kørt i tæt parløb med Venstre, og de har altid støttet mig. Vi har været i valggruppe sammen med DF fra dag ét," siger Peter Lennø, som meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2003 og blev valgt ind i byrådet i Hillerød i 2005, hvor han har siddet siden.

Han har også siddet med til Venstres gruppemøder:

"De har altid lyttet til mig, og vi har ikke altid været enige - sådan er det, og nogle ting har jeg jo selv måttet beslutte. Men jeg glæder mig til at få en stærk gruppe i ryggen. Det bliver noget helt andet end at sidde mutters alene. Det er hårdt arbejde," siger Peter Lennø, som håber, han kan blive en stærk social profil i Venstre, da socialområdet interesser ham meget, og han også sidder i kommunens Omsorgs- og Livskraftudvalg.

Stiller op igen 74-årige Peter Lennø har samtidig med sin udmeldelse i Venstre meldt ud, at han stiller op igen til kommunalvalget i november 2021:

"Det er et utroligt spændende arbejde at sidde i byrådet, og jeg vil gerne stille op igen, men som løsgænger har man jo ikke en jordisk chance for at komme ind. Så jeg var nødt til at have et andet parti, og Venstre har altid bakket mig op," siger han.

Peter Lennø håber, at vælgerne vil have tillid til ham på trods af, at han så har skiftet parti midt i en byrådsperiode:

"Der er nok nogle vælgere, der kan blive fortørnede over det. Men jeg syntes ikke, jeg havde noget andet valg end at melde mig ud af DF. Jeg gjorde det for at beskytte DF mod Nye Borgerlige. De blev ved med at hakke på mig. Jeg var ikke utilfreds med DF - og jeg var glad for de næsten 17 år, jeg var medlem af partiet. Jeg var ked af, at jeg var nødt til at gøre det. Men partiet havde også fået den ene spand koldt vand i hovedet efter den anden og mistet mange medlemmer. Så ville jeg have haft en fremtid i partiet? Det er spørgsmålet. Nu får jeg et stort og stærkt parti i ryggen," siger han.

Arbejde for borgerne Han håber, at han kan blive byrådsmedlem igen - et arbejde som han betragter som at være borgernes tillidsrepræsentant:

"Jeg vil gerne arbejde for borgerne og for kommunen og få indflydelse på, hvordan kommunen udvikler sig. Det kan jo være svært at gøre alle 51.000-52.000 borgere tilfredse, men har vi nået størsteparten, så har vi da nået lidt".

Han vil nødigt tale landspolitik, men lægger vægt på det lokale arbejde, Venstre har gjort i Hillerød Kommune. Så på spørgsmålet om, hvad det er ved Venstres politik, der har fået ham til at vælge partiet, siger han:

"Både DF og Venstre er jo borgerlige partier, og derudover ved jeg ikke, hvad jeg skal svare - jeg kan ikke pege på noget specifikt. Andet end at jeg synes, de har gjort det rigtig godt lokalt, for eksempel på det tekniske område med vores veje og cykelstier. Venstre har mange formandsposter, og de har gjort det godt, så det arbejde er jeg glad for, at jeg bliver en del af," siger han.

Glæder sig Venstres byrådsgruppe kommer nu op på 11 ud af de 27 byrådsmedlemmer i Hillerød - og Klaus Markussen, som er partiets gruppeformand og 1. viceborgmester, glæder sig over det nye medlem i flokken:

"Jeg er rigtig glad, for vi har i mange år haft et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem gruppen og Peter. Så jeg ser det som en styrkelse af Venstre i byrådet. Vi glæder os til at byde ham velkommen som fuldt medlem af gruppen".

Der er områder, hvor Venstre og den tidligere DF'er ikke har været enige, men Klaus Markussen mener alligevel, at de to parter sagtens kan mødes:

"Hvis man ser på, hvordan vi - Venstre og DF - står i Hillerød, så har vi meget tilfælles. Jeg kender Peter igennem 15 års samarbejde, og han kender mig. Vi har fået kanterne slebet af og har et nært og tillidsfuldt samarbejde, som vi vil bruge fremadrettet," siger han.

En stemme for de ældre Peter Lennø kan især bidrage på socialområdet, mener Klaus Markussen:

"Han står ved det, der ligger hans hjerte nær - blandt andet lægger han vægt på, at Hillerød skal være et godt sted at blive ældre. Den stemme glæder jeg mig til bliver tydeligere, også i valgkampen der kommer. Det er dejligt at opleve hans engagement og foretagsomhed, og jeg glæder mig til at stå på samme liste som ham," siger Klaus Markussen, som Venstre allerede har valgt til partiets spids- og borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg.

