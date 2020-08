Café Slotsbio viser komedien 'The Farewell' om at være splitttet mellem USA og Kina.

'The Farewell' i Slotsbio

Den handler om Billi, som forlader New York og rejser hjem til familien i Changchun i Kina, fordi hendes bedstemor Nai Nai kun har få uger tilbage at leve i, og familien skal samles for at sige farvel til hende. Billi begynder at genopdage det land, hun forlod som barn.