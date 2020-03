Hillerød Kommune forventer at være klar med et nyt badeanlæg med badebro ved Teglgårddsøen til sommer. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Teglgårdssøen får badebro: Indvielse til sommer

Badeanlæg ved Teglgårdssøen får badebro og toilet til glæde for både unge og børnefamilier, siger politikere

Hillerød Posten - 18. marts 2020 kl. 17:16 Af Mette Dolmer Thygesen

Om alt går vel, kan vi til sommer hænge ud på en badebo i Teglgårdssøen og tage en svalende dukkert i varmen.

Natur, Miljø og Klimaudvalget godkendte på deres møde 3. marts det badesøprojekt, som forvaltningen skal arbejde med hen imod en forventet indvielse til sommer. Politikerne bakkede op om forvaltningens forslag om at spare lidt på pengene til siddepladser ved badestedet ud for Frederiksborg Gymnasium og HF og i stedet skyde lidt ekstra midler i en badebro, som de besøgende kan hoppe i vandet fra.

"Vi har valgt at gå 'all in' på badebroen, så den kan gå lidt længere ud i vandet end i det andet forslag, der også lå. Så kan vi senere tilføje nogle bænke med mere, hvis badesøen bliver meget populær," siger udvalgsformand Louise Colding (S) til Hillerød Posten.

Vigtigt med nye tiltag Det er en god idé at etablere badesøområde i Teglgårdssøen, mener hun:

"Vi ved jo endnu ikke, hvor populært det bliver, men jeg har personligt en forventning om, at borgerne tager tilbuddet til sig. Det er vigtigt i en kommune, at vi har øje for de steder, hvor vi kan udvikle os og lave nye tiltag. Badesøprojektet kan laves for en overkommelig pris og kan give mange mennesker noget glæde. Vi havde jo for eksempel en sommer med hedebølge for to år siden, hvor vi alle ønskede at have en sø at hoppe i," siger hun og mener også, at det er positivt, at Teglgårdssøen bliver renset i forbindelse med projektet.

"Folk skal selvfølgelig være klar over, at det er en sø med søvand og mudder. Men hvis ingen vil bruge bademulighederne, så har vi da fået renset søen, og det skulle vi gøre under alle omstændigheder," siger Louise Colding.

Hop i Tue Tortzen fra Enhedslisten har i mange år arbejdet hårdt for badesøen og glæder sig over, at det nu endelig bliver til virkelighed.

"Nu skal vi bare hoppe i. Jeg synes, det har trukket lidt længe ud - men nu er det bare med at sætte i gang," siger han til Hillerød Posten.

Han stemte, som resten af udvalget, også for løsningen med den lange badebro og glæder sig over, at der kommer et nyt tilbud i Hillerøds bymidte til både unge, familier - og alle andre.

"Vi skal tænke på at få nogle grønne opholdssteder i bymidten, for der bor jo flere og flere. Vi skal også sørge for, at de har noget sjovt at lave. Hillerød er i forvejen godt stillet, fordi der kun er 10 minutter til en skov, men det her er et nyt tilbud," siger han.

Fredagsstrandfest Han forestiller sig, at mange unge vil have glæde af, at badestedet med badebroen bliver placeret lige ved gymnasiet på Carlsbergvej:

"Fredag eftermiddag kommer der nok mange gymnasieelever for at tage sig en dukkert - man kunne forestille sig lidt af en strandfest, og det skal de have lov til, men det skal selvfølgelig reguleres, så alle kan bruge badesøen. Det handler om, at folk skal passe godt på tilbuddet og ikke smide affald og flasker der. Gymnasiet har også betinget sig, at der kommer et toilet, og at der bliver ryddet op hver dag," siger Tue Tortzen, som glæder sig over, at børnefamilier kan få en hurtigt dukkert i hverdagene:

"Det skal være nemt for familier, som kommer hjem fra arbejde om sommeren, og børnene plager om at komme i vandet. Så kan det være uoverskueligt at tage til Dronningmølle eller lignende for at bade. Nu kan de hoppe i vandet efter et kvarter og stadig nå hjem og spise aftensmad," siger han.

200.000 kroner Der er afsat 200.000 kroner til at få etableret badesøen. Der vil blive opsat en toiletvogn i cirka tre måneder i badesæsonen.

Forvaltningen skal nu indhente tilladelse efter naturbeskyttelsesloven til etablering af badeanlæg m.m., og de forventer, at det vil være gennemført inden 1. juni.

De badende kan parkere på Teglgårdssøens gratis p-plads, hvis de kommer i bil, eller ved gymnasiets cykelparkering, hvis de kommer på to hjul.

Desuden skal borgere og naboer nu høres om projektet, skriver forvaltningen i referatet fra mødet i Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det er blandt andre naboer, grundejere, Naturstyrelsen, lystfiskere, Hillerød løbe- og triathlonklub Langgarverne og Hillerød Svømmeklub. Desuden vil naboer langs Hammersholtvej blive orienteret ved et infomøde, skriver forvaltningen, som mener, at badeområdet kan blive indviet ved et arrangement i løbet af juni.