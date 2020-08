Se billedserie Mastodonterne har igennem 33 år leveret musicals som Skatteøen og Gummi-T, men nu står de uden lokaler - og er lukningstruede. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Teatertrup er lukningstruet: Kulturhus på 11 millioner skal på budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teatertrup er lukningstruet: Kulturhus på 11 millioner skal på budgettet

Teatergruppen Mastodonterne er i akut lokalemangel. Håbet er, at politikerne vil afsætte omkring 11 millioner kroner i efterårets budgetforhandlinger til at købe er nyt teater

Hillerød Posten - 27. august 2020 kl. 06:24 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt anlægsønske finder vej til de kommende budgetforhandlinger i Hillerød Kommune: Et hus til den lokale teatertrup Mastodonterne. Og det kan betyde liv eller død for foreningen, om politikerne vælger at afsætte pengene, fortæller teaterchef Steen Lünell:

"Jeg har lagt kortene på bordet og sagt, at vi lukker Mastodonterne, hvis politikerne ikke vil afsætte pengene til huset. Det skal ikke ses som en trussel - for de skal ikke gøre noget, de ikke har lyst til. Men hvis vi ikke får et hus, så lukker vi, og jeg siger 'tak for denne gang'," siger han.

Snart lokale-løse Mastodonterne har i mange år holdt til på Smørkildevej ved den tidligere kræmmermarkedsplads, men måtte rykke ud for at gøre plads til udviklingen af den nye bydel Favrholm ved det kommende hospital. De rykkede sidste år ind på Milnersvej, men her skal bygges boliger, så teatergruppen skal finde et nyt sted at være, inden de skal ud af lokalerne igen i starten af 2022.

Steen Lünell har været rundt og se på kommunens nuværende bygninger, men de er ikke store nok, siger han:

"Hvis vi rykker ind i et klubhus på 100 kvadratmeter, så kan vi ikke opretholde Mastodonterne, som vi gerne vil have dem. Så bliver vi en ganske almindelig amatørscene, som der er 380 af i landet - og det gider jeg altså ikke. Det, vi har her i Hillerød, er et fuldstændig unikt teater, som ingen kan sammenligne sig med. Så jeg vil hellere dø end at fade ud i intetheden".

Mastodonterne spiller hvert år store musicals, som er skrevet af Broadway-stjerner, Sebastian eller dem selv. De står blandt andet for årets juleteater i Royal Stage og spiller nisser i handlens 'Den Levende Julekalender'. De stiller op til diverse arrangementer i Hillerød som for eksempel byfester og Late Night-arrangementer. Lige nu planlægger de syv shows, som skal underholde de ældre på kommunens plejecentre.

"Så Hillerød har en fed teatergruppe, som tropper op og leverer noget kvalitet. Og det kan vi, fordi vi har de rigtige forhold at arbejde under," siger Steen Lünell.

'Stort aktiv' Byrådet besluttede da også i budgetforliget i 2018 at afsætte blandt andet tre års husleje til Mastodonterne med henblik på, at politikerne ønsker at beholde Mastodonterne i kommunen, da truppen er "et stort aktiv for os," står der i budgetforliget.

Siden har en arbejdsgruppe forsøgt at rejse penge til at bygge et helt nyt teaterhus til Mastodonterne på en grund, som kommunen stiller til rådighed på Roskildevej. Men det projekt er nu opgivet.

Derfor er der to muligheder tilbage. Enten kan kommunen sætte penge af til at opføre en helt ny teaterbygning. Det vil koste omkring 28 millioner kroner, har forvaltningen vurderet. Eller kommunen kan købe en bygning til teatertruppen. Her vil prisen lande på omkring ni millioner kroner, oplyser forvaltningen.

Mastodonterne har allerede kig på en bygning, som Hillerød Forsyning har sat til salg på Ægirsvej for 11 millioner kroner. Bygningen er på omkring 1.000 kvadratmeter og er ifølge teatertruppen "meget velegnet" til teatret, der selv kunne stå for indretningen. Men andre ejendomme kan også være egnede.

Og det er altså altafgørende for Mastodonterne, at de kan blive i Hillerød Kommune, siger Steen Lünell:

"Vi har haft 33 fede år, hvor vi har bygget et kæmpe netværk op. Vi har et fantastisk forhold til så mange mennesker, og vi hjælper hele tiden hinanden. Jeg orker ikke at skulle starte forfra i en helt ny kommune. Det skal på ingen måde forstås som en trussel - men Mastodonterne kan ikke leve andre steder".

Vil nødig undvære dem På kulturudvalgets møde 17. august besluttede politikerne at sende ønsket om at købe en ny bygning til Mastodonterne videre til Økonomiudvalget og byrådet.

"Mastodonterne er et stort gode for Hillerød. Det er en rigtig dygtig teatergruppe, og det er en fornøjelse at se deres forestillinger. De er meget aktive i byens liv, og det vil vi nødig undvære," siger kulturudvalgsformand Rikke Macholm (SF).

Hun håber, at der kan blive flertal for at finde pengene i de kommende budgetforhandlinger:

"Det er rigtig mange penge, og vi har mange ønsker på anlægsbudgettet. Men jeg synes også, at kulturområdet er forsømt her i kommunen, så jeg håber, det bliver muligt at finde pengene - det er der brug for," siger hun.

Har ikke pengene Da sagen var på Økonomiudvalgets dagsorden den 19. august, bakkede et flertal op om at sende budgetønsket videre i forhandlingerne.

To partier, Radikale Venstre og Nye Borgerlige, tog dog forbehold:

"Jeg er meget begejstret for Mastodonternes arbejde og forestillinger. Men vi har så mange anlægsopgaver, som vi mangler at få løst. Vi mangler daginstitutioner og skolerenoveringer, og vores bygninger forfalder. Jeg kan ikke se, at vi har mulighed for at finde de penge i et kommende budget. Og så mener jeg, at det er mest ærligt at melde det ud, så jeg ikke er med til at skabe forventning om, at det er et byggeri, vi kan afsætte penge til," siger Christina Thorholm (RV).

Heller ikke Mette Thiesen tror, der bliver råd til en teatersal:

"Jeg tog forbehold ud fra devisen om, at vi er i en økonomisk situation lige nu, hvor vi ikke har pengene til at investere i det. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er det, vi skal bruge pengene til, når vi skal forhandle budget midt i en coronakrise og med en ny udligningsreform. Det er en stor udskrivning til et fast hus til Mastodonterne, og det er ikke realistisk nu. Jeg er rigtig glad for Mastodonterne, men jeg mener ikke, vi kan eller skal investere i et teaterhus af den størrelse i lige nu, så det er der ingen grund til at stille nogen i udsigt," siger hun.

Steen Lünell er meget dog glad for, at budgetønsket er gået videre gennem de to udvalg:

"Det er fedt - jeg er virkelig glad, for det er de første to skridt ud af tre-fire stykker. Og hvis det bliver prioriteret i budgetforhandlingerne, så har Hillerøds stadig Danmarks største teatergruppe," siger han.

relaterede artikler

Kulturformand trist over årets budget 19. november 2019 kl. 18:00