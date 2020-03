Teater blev afbrudt: Lysstander rev sig løs og væltede

Teaterstykket 'Doppler' måtte for nylig øjeblikkeligt afbrydes midt under forestillingen, da en lysstander havde revet sig løs og pludselig væltede ned på scenen.

"Forestillingen blev øjeblikkeligt afbrudt, og efter samtale mellem chokerede skuespillere og teaterchef Christian Bergman valgte man at aflyse, og et skuffet, men forstående, publikum - herunder 167 gymnasielever - måtte vende hjem uden at have haft den gode teateroplevelse," skriver arrangørerne.