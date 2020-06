Artiklen: Tandemklub søger seende til at cykle med blinde

Tandemklubben Nordsjælland starter sæsonen op igen - og søger seende til at cykle forrest

Nu da det er blevet sommer, er Tandemklubben Nordsjælland i gang med sæsonen 2020. Tandemklubben Nordsjælland er en forening under Dansk Blinde Samfund og har til formål ved tandemcykling at få synshandicappede og seende til sammen at dyrke motion, cykelsport og kammeratskab. De mødes hver onsdag kl. 17 ved Fredensborg renseanlæg på Højvangen.