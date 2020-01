Tager støvlerne ned fra hylden igen: Dropper karrierestop for Hillerød Fodbold

"Jeg har siden, jeg stoppede i Hillerød helt tilbage som U15-spiller, altid fulgt med i klubbens udvikling, så da jeg tog beslutningen om at starte fodbolden op igen, var der ikke meget at rafle om. Hillerød var klart min første prioritet. Jeg er super taknemmelig for, hvordan både spillere, trænere og klubben har taget imod mig med åbne arme. Man kan tydeligt mærke klubbens sammenhold og værdier,” tilføjer han.

Bygge på

Sports- og salgsdirektør Jackie Rasmussen er glad for at Mads Danekilde glæder sig til at få den 24-årige med på holdet.

"Vi er utroligt glade for, at Mads har valgt at starte op igen og tørne ud for sin barndomsklub. Vi får en spiller, der har erfaring med divisionerne og har noget med i bagagen, som han kan bidrage med til truppen. Og så er Mads jo Hillerød-dreng. Det gør det kun endnu bedre. Vi glæder os til at hjælpe Mads tilbage på det niveau, vi ved, han har – han er hurtigt gledet ind i truppen og sammenholdet, så nu er det bare at bygge på indtil sæsonen starter i marts," siger Jackie Rasmussen på klubbens hjemmeside.

Mads Danekilde kan få 'comeback' allerede på lørdag, når Hillerød Fodbold møder Skovshoved IF i en træningskamp på hjemmebane klokken 13.