Se billedserie Anja Greisen er direkte nabo til byggeriet på hjørnet af Tulstrupvej og Frederiksværksgade. Og hun er ved at være godt træt af støj fra pladsen på alle mulige tidspunkter af døgnet og ugen. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Tæt på politianmeldelse: Håndværkere blæser på støjregler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tæt på politianmeldelse: Håndværkere blæser på støjregler

Tæt på politianmeldelse: Håndværkere blæser på støjreglerReglerne for, hvornår man må støje på en byggeplads, bliver overtrådt gang på gang

Hillerød Posten - 05. marts 2020 kl. 13:25 Af Martin Warming Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anja Greisen er ved at være godt og grundigt træt af byggestøj.

Hun er direkte nabo til byggeriet på det gamle pædagogseminarium på hjørnet af Tulstrupvej og Frederiksværksgade, og hun er, ifølge hende selv, hårdt plaget af støj fra byggepladsen på alle mulige tidspunkter af døgnet.

De tidsrum, hvor det er tilladt at udføre støjende arbejde, bliver nemlig langt fra altid respekteret af entreprenøren. Der kommer således larm fra byggepladsen både morgen og aften og i weekenderne, og det er stik imod Hillerød Kommunes regler, der siger, at der kun må komme støj fra byggepladsen mellem klokken 7 og 18 på hverdage.

"Det overholder de i hvert fald ikke. Enten starter de for tidligt om morgenen, eller også slutter de senere, end de må. Og det er stort set hver dag," fortæller Anja Greisen, der derfor har allieret sig med et parti ørepropper for at kunne få sin søvn.

"Jeg bliver nødt til at bruge ørepropper, hvis jeg vil gøre mig nogle forhåbninger om at sove til senere end håndværker-mødetider," siger hun.

Også i weekenden Men det er ikke kun på hverdage, der kommer støj fra byggepladsen.

"De har arbejdet de sidste mange weekender, og i søndags (søndag den 23. februar, red.) var de i gang fra klokken 8.30 til 15 med en stor kran. De har også gået og revet ting ned indendørs i weekenderne. Det må de sådan set godt, men problemet er bare, at de gør det for åbne døre og vinduer. Alt byggeaffaldet bliver kørt ud på en stor gravko og smidt op i en stor container, og det larmer helt vildt," siger Anja Greisen, der har forsøgt at tale med håndværkerne på pladsen.

"Jeg gik derover en aften og spurgte dem, om de var klar over, at de ikke måtte larme efter klokken 18, og det var de tilsyneladende ikke. Jeg ved, at hovedentreprenøren har foreslået kommunen, at de skal sende mig en par flaske rødvin som en slags undskyldning, men jeg kan ikke bestikkes. Jeg synes sådan set bare, at de skal overholde reglerne i stedet," siger hun.

"Jeg vil ikke finde mig i det. På et eller andet tidspunkt bliver det jo forår, og så vil jeg godt kunne sidde ude på min altan og nyde det gode vejr uden at blive generet af byggestøj. Hillerød Kommune har vedtaget nogle regler for, hvornår man må støje, og hvornår man ikke må støje, og det er der jo en grund til," siger hun.

Tæt på politianmeldelse På Hillerød Kommune er man opmærksom på problemet.

"Det er rigtigt, at der har været arbejdet på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt. By og Miljø har været i kontakt med byggepladsen flere gange, og har nu indskærpet, at byggepladsen skal overholde reglerne. Det er skridtet før en politianmeldelse," siger Lone Henriksen, der er sektionsleder i By og Miljø i Hillerød Kommune til Hillerød Posten.

Hos murer og entreprenørfirmaet EMR, der er hovedentreprenør på byggeriet på det gamle pædagogseminarium, erkender projektchef Søren Nygaard Jensen, at der har været problemer med støj fra byggepladsen på tidspunkter, hvor det ikke har været tilladt.

"Der skal ikke være tvivl om, at vi har overtrådt reglerne. Vi har haft nogle begyndervanskeligheder, men det er der lavet om på nu," siger han til Hillerød Posten.

Skal overholde reglerne Og grunden til, at der blev larmet på byggepladsen søndag den 23. februar skyldtes ifølge projektchefen et par lidt for ivrige og pligtopfyldende medarbejdere.

"Det var nogle håndværkere, der valgte at køre over på byggepladsen om søndagen for at gøre klar til mandag morgen. Det var vi ikke klar over, og de har også lagt sig fladt ned og undskyldt overfor kommunen. Det var noget, de gjorde på eget initiativ, men det er selvfølgelig stadig vores ansvar, og det beklager vi meget," siger Søren Nygaard Jensen.

"Vi har indskærpet over for vores egne folk og vores underentreprenører, at de skal overholde reglerne. Vi har haft en enkelt underleverandør, der har haft lidt svært ved at forstå det, og han ryger ud, hvis der er problemer igen. Det er noget, vi tager meget alvorligt," lyder det fra projektchefen.

Der er dog noget, der tyder på, at budskabet ikke er trængt helt igennem. Anja Greisen kan nemlig berette om flere episoder med støj fra byggepladsen - både morgen og aften - efter at Hillerød Posten talte med Søren Nygaard Jensen onsdag eftermiddag i sidste uge.

"De bryder reglerne, jeg klager, de retter ind og siger, at det konkrete tilfælde aldrig vil ske igen, hvorefter de overtræder reglerne på en ny måde. Jeg klager igen, de retter ind, og så er det endnu engang en ny type overtrædelse, og sådan har det været i mange uger. Så det med, at de nu har lavet om på deres procedurer, det passer ikke," siger Anja Greisen.

Enten starter de for tidligt om morgenen, eller også slutter de senere, end de må. Og det er stort set hver dag...

Anja Greisen, nabo til byggeplads

relaterede artikler