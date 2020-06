Syv seniorer er klar til at træne mænd

Nyuddannede mandeholdstrænere inviterer alle mænd over 60 år i Hillerød kommune til at blive mere aktive og deltage i holdets mande-fællesskab

Syv mænd på over 60 år er i den forgangne uge blevet uddannet til seniortrænere med det formål at starte mandetræningshold op i Hillerød.

"Vi er klar på at give andre mænd på over 60 år en sjov træning tilsat en masse mandehørm og røverhistorier," udtaler han i en pressemeddelelse.

På trænerkurset blev mændene uddannet som senioridrætstrænere og sociale værter. Deres opgave bliver fremadrettet at understøtte rekruttering af deltagere, stå for træningen, skabe hyggelige mande-fællesskaber og ikke mindst at motivere de mænd, der starter på holdene, til at fortsætte deres fællesskab efter endt projektforløb.