Syng sørøversange på Klaverfabrikken

'Syng Skat' er en af Klaverfabrikkens yngste koncertformer, der for under et år siden første gang åbnede dørene for publikum. Koncertformen startede som en del af fællessangsprojektet 'Alsang' og er efterhånden blevet fast inventar på Kulturhusets musikprogram.