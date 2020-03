Svipser på byrådsmøde: Kaldte Mette Thiesen for en 'led kælling' for åben mikrofon

Mette Thiesen er rasende, efter at Hanne Kirkegaard kom til at kalde hende for en 'led kælling' for åben mikrofon på onsdagens byrådsmøde, der blev afholdt over Skype.

Man skal huske at slukke for sin mikrofon. Specielt hvis man har behov for at kalde andre for en 'led kælling'.

Men det glemte Venstres byrådsmedlem Hanne Kirkegaard, der også er formand for Idræt- og Sundhedsudvalget i Hillerød Kommune, da byrådet holdt møde over Skype onsdag aften.

Mens Mette Thiesen fra Nye Borgerlige var i fuld gang med at argumentere for, hvorfor hun synes, det er en dårlig ide, at Hillerød Kommune tilslutter sig et projekt for indvandrerkvinder, blev hun pludselig afbrudt af en stemme, der sagde:

"Årrrhhh, Mette Thiesen... du er simpelthen en led kælling, er du".

Hanne Kirkegaard havde - må man antage - glemt at slukke sin mikrofon, og derfor kunne samtlige byrådsmedlemmer og de tilhører, der fulgte med i byrådsmødet, der blev livestreamet, altså høre hendes fuldstændig uforbeholdne mening om Mette Thiesen.

Hør Hanne Kirkegaards mikrofon-svipser her (cirka 33.45 minutter inde i klippet)

"Hvem var det, der sagde det?," lød det overraskende fra Mette Thiesen.

"Det var da godt nok noget mærkeligt noget at sige. Jeg ved ikke, hvem der kom med den småperfide bemærkning, Det synes jeg ellers ikke er noget, vi gør her i Hillerød byråd," sagde Mette Thiesen på Skype-mødet.

Ifølge Mette Thiesen modtog hun efter byrådsmødet en mail fra Hanne Kirkegaard, der undskyldte, at hun havde kaldt hende for en led kælling.

"Jeg har fået en undskyldning på mail, men det ændrer jo ikke ved, at hun har kaldt mig for en led kælling på et byrådsmøde, mens alle hørte det. Jeg synes, at det er en utilstedelig opførsel, og det hører slet ingen steder hjemme. Vi kan være rygende uenige rent politisk, men vi skal tale pænt til hinanden og have en saglig, respektfuld og sober dialog," siger Mette Thiesen til Hillerød Posten.

Mette Thiesen har ikke svaret på Hanne Kirkegaards undskyldning, og hun mener, at Klaus Markussen, der er formand for Venstres byrådsgruppe i Hillerød, skal se at komme på banen.

"Jeg synes, at Klaus Markussen skal give mig en offentlig undskyldning. Det er trods alt et af hans byrådsmedlemmer, der har opført sig fuldstændig utilstedeligt, og jeg formoder da, at han tager afstand fra, at et af hans medlemmer kalder mig for en led kælling," lyder det fra Mette Thiesen.