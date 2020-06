Jacob Carsting fik overrakt legatet af Sven Mogensen, stifter af Synshandicappedes Motionsfond. i alt fik 12 synshandicappede tildelt legatet i år. Foto: Jan F. Stephan

Svagtsynede Jacob modtog legat til kapsejlads: 'Det er en drengedrøm'

36-årige Jacob Carsting, der bor i Hillerød, modtog legat fra Synshandicappedes Motionsfond

Hillerød Posten - 20. juni 2020 kl. 11:00 Af Anna Hjortsø

"Det var en kæmpe ære at modtage legatet, som giver mig et økonomisk fundament til at komme ud og opleve verden med et synshandicap og opleve nogle af de ting, man normalt ikke får lov til - at sejle et skib, kravle op i masten og trække i rebene. Det er en drengedrøm".

Hvert år uddeler Synshandicappedes Motionsfond legater, der fremmer motion blandt blinde og stærkt svagtsynede, og i år var 36-årige Jacob Carsting, der bor i Hillerød, en af modtagerne.

Legatet på 4.000 kroner går til, at Jacob Carsting kan deltage i kapsejladsen 'Tall Ship Races' på en cirka 60 meter lang tremastet skonnert. For selvom Jacob Carsting kun har omkring seks procent tilbage af sit syn, kan han deltage i kapsejladsen fra Spanien til Frankrig, hvis der er de fornødne hjælpemidler og en hjælpende hånd. For hvad andre kan se på 60 meters afstand, kan Jacob se på tre meters afstand, som han forklarer.

"Det er en super mulighed for at få opfyldt nogle af sine drømme og mål - og mærke vinden i skægget".

Et skulderklap Jacob Carsting var ude og sejle for første gang sidste sommer fra England til Frankrig.

Her var han blandt andet oppe i masten i 32 meters højde med en sikkerhedsline, og han styrede båden alene i en halv time ude på Atlanterhavet. Et kompas sagde kursen hvert andet sekund, så i stedet for se på kompasset, lyttede Jacob Carsting til det. Det er nemlig ikke kun det at være på båden, han kan lide - det er også at deltage aktivt i sejladsen.

"Der var 25 mand ude på dækket, og jeg stod der helt for mig selv. Det var vigtigt at holde kursen, og det er sådan et ansvar, man får. Det betyder også noget i dagligdagen - at man får et skulderklap og noget selvtillid. Det har betydet meget for mig," siger han.

Glad motionist Til daglig er Jacob Carsting 'en glad motionist', som han udtrykker det: Han svømmer og går i motionscenter, og han har netop anskaffet sig en tandemcykel, så han kan komme ud på cykelstierne med sin kammerat.