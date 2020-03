Supermarkeder lukker dørene for alle andre end pensionister

Der er ingen grund til at planlægge en indkøbstur i Lidl i Hillerød på mandag mellem klokken 7 og 8.

Medmindre du altså er pensionist.

For det lokale supermarked lukker nemlig dørene for alle andre end pensionister.

"For at hjælpe vores ældre medborgere igennem denne tid, vælger vi at holde åbent i Lidl i Hillerød øst på mandag mellem klokken 7 og 8 kun for pensionister og ældre med lungelidelser, " skriver butikschef René Gaarden i et opslag på Facebook.

"På den måde håber vi at kunne sikre et så stort udvalg og så lille smitterisiko som muligt, så alle har mulighed for at handle i ro uden frygt, og uden at skulle i flere butikker og dermed øge risikoen," står der videre i opslaget.

Også Netto på Frederiksværkgade har besluttet sig for at dedikere en time af åbningstiden til pensionister.

"Netto i Frederiksværksgade i Ullerød holder åbent på tirsdag d. 17/3 imellem 7-8 for de ældre og dem med kroniske lungesygdomme som har brug for at komme ud og handler uden for mange omkring sig. Del gerne budskabet og lad os hjælpe hinanden," skriver butikschef Christian Jørgensen på Facebook.

Lidls medarbejdere kommer ikke til at stå og bede om ID i indgangen, men man vil konsekvent afvise kunder, som man mener ikke lever op til kravene.

"Trækker det ud med fyldte butikker og hamstring, som vi har set de sidste par dage, vil vi gøre det igen, når det er muligt. Det vil dog ikke på nuværende være noget vi kommer til at gøre hver dag," skriver René Gaarden, der samtidig lægger op til, at andre detailbutikker i Hillerød gør det samme.

"Så lad os dele dagene mellem os og støtte op om de svageste i denne tid," skriver han.

"Pas godt på jer selv," slutter Facebook-opslaget, der er 'underskrevet' af personalet i den lokale Lidl.