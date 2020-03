Supermarkeder: Kære kunder, lad nu være med at tage hele familien ud at handle

SuperBrugsen i Skævinge har tegnet markeringer ved kassen, så kunderne ved, hvor lang afstand de skal holde i køen. Foto: SuperBrugsen i Skævinge Foto: Mette Dolmer Thygesen

SuperBrugsen opfordrer til, at man tager hensyn til andre kunder og til personalet, når man handler

Hillerød Posten - 19. marts 2020

"Kære kunder. Vi henstiller til, at du ændret adfærd i måden, du handler på - og ja, det gælder også dig og ikke kun naboen og dem, vi hører om i medierne".

Sådan lyder et facebookopslag, som SuperBrugsen i Skævinge lagde op 16. marts.

Uddeler Brian Farsinsen håber, at kunderne vil handle medomtanke, siger han til Hillerød Posten:

"Sundhedsmyndighederne opfordrer jo danskerne til at blive hjemme, bortset fra hvis de skal handle. Men når man skal handle - så vil vi godt opfordre til, at man lader være med at gå ind med hele familien. Vi skal ikke bare tænke på de andre kunder, men også på medarbejderne i butikken. Vi har over 1.000 kunder inde om dagen, og ved kassen er der op mod 6.200 ekspeditioner om uden. Hvis man så gå ind med en familie på fire, og vi kun tæller den ene som en ekspedition - så er det altså ret mange mennesker, vi får igennem butikken hver uge," siger han.

1.000 mennesker dagligt I Facebookopslaget beskriver butikspersonalet, at de ser hele familier og folk, der kommer to-tre ad gange for at handle. De appellerer derfor til, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man følges ad mange ind at handle:

"Du er nødsaget til at forstå, at vi alle har et ansvar. Tænk på, at der i disse dage kommer over 1.000 mennesker dagligt igennem butikken, når I kommer flere ad gangen - er det nødvendigt, at I kommer så mange?," lyder spørgsmålet i facebookopslaget, som i skrivende stund har fået over 300 likes og flere end 100 delinger.

SuperBrugsen har gjort en masse for at sikre både kunder og personale mod coronasmitte i butikken. De har blandt andet tegnet streger foran kasserne, så de handlende kan se, hvor de skal stå for at holde afstand til de andre kunder. De sørger også for at åbne kasse 1 og kasse 3, hvor der mere afstand end mellem kasse 1 og 2 - medmindre de i spidsbelastningstiderne er nødt til at have alle tre kasser åbne.

Der er også købt masser af håndsprit, og de opfordrer til, at man holder afstand både i køen og til personalet. Desuden håber de, at kunderne vil betale med kort, mobil eller Coop App og undgå kontanter.

Passer på personalet Når man henter en pakke, er det personalet, der skriver under for kunderne.

"Hvis vi udleverer mellem 100 og 250 pakker hver dag, så er der jo ligeså mange hænder, der har fat i det. Så vi har sagt, at vi skriver under, så vi holder en god hygiejne, og det er der godt styr på," siger Brian Farsinsen, som passer ekstra godt på personalet i disse dage:

"For de er jo også udsat. Og skulle en af os blive smittet, så betyder det faktisk, at resten af medarbejderne bliver sat i karantæne, og at vi må lukke butikken. Så det er altså vigtigt for os, at kunderne også tænker den vej - at det både handler om de andre kunder og om medarbejderne," siger han.

Brian Farsinsen forstår godt, at nogle forældre er nødt til at tage børn med ud at handle, nu hvor skoler og dagtilbud er lukket. Men han appellerer til, at man kommer så få mennesker ned ad handle ad gangen - når det er muligt.

"Man skal bruge sin sunde fornuft og lytte til myndighederne. Det er den bedste måde, vi kan passe på hinanden. Det er klart, at vores medarbejdere, som har så stor kontaktflade, føler sig udsat. De har kontakt med rigtig mange mennesker hver dag - det er det vigtigt, at vi tænker over," siger han.

Tusindvis af kunder Også SuperBrugsen i Ullerød har delt et opslag på Facebook, hvor de opfordrer til, at man overvejer en ekstra gang, hvor mange man tager ud at handle sammen:

"Vi skal alle ændre adfærd for at begrænse smitten med Corona. Vi henstiller til, at alle nøje overvejer antallet af mennesker fra samme husstand, som kommer for at købe ind. Kan du/I nøjes med at sende en, som klarer indkøbet - så gør det! Vi har tusindvis af kunder igennem hver dag, og jo flere som kommer, jo større er smitterisikoen," skriver personalet fra SuperBrugsen.

Her er der også opsat en spritstander, som kunderne skal bruge, inden de går ind i butikken. De opfordrer til, at man holder god afstand, både i køen til delikatessen, bageren og kasserne. de håber, at kunderne vil betale med kort eller app - og ingen kontanter.

"Møder du en nabo, familiemedlem, ven eller bekendt i butikken, så ta' hyggesnakken udenfor i det fri, eller på et senere tidspunkt," skriver SuperBrugsen.