Naboerne på Ullerødvej Jim Murphy og Mette Mikkelsen havde hængt et stort banner op med teksten "Vaskehal, nej tak!", der viste deres modstand mod SuperBrugsens planer om en vaskehal - som nu er droppet. Arkivfoto: Anna Hjortsø

SuperBrugsen i Ullerød sløjfer vaskehal

Onsdag skal Arkitektur, byplan og trafikudvalget forholde sig til den endelige lokalplan, der giver SuperBrugsen mulighed for at udvide med blandt andet bager og café

Hillerød Posten - 06. maj 2020 kl. 06:46 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen, der skal give SuperBrugsen i Ullerød mulighed for at udvide med bager, plantecenter, café og eventuelt apotek, har været i høring, og siden har SuperBrugsen sløjfet at bygge en vaskehal.

Det skyldes modstand fra SuperBrugsens naboer, som tidligere har stået frem med deres kritik i Hillerød Posten.

"Det er vigtigt for os, at vi kan drive vores forretning, men det er også vigtigt for os, at vi har et godt naboskab. De tilbagemeldinger, vi har modtaget, gør selvfølgelig indtryk på os. Det gælder i alle henseender, men det har også gjort, at vi har forkastet vaskehallen," siger Thomas Schaldemose, der er uddeler i SuperBrugsen i Ullerød.

Naboer savner behovsanalyse Naboerne var bekymrede for, at vaskehallen ville medføre støjgener og forurening.

Er du ikke glad for, at vaskehallen er droppet?

"Glad og glad. Det er et absolut minimum," siger Søren Kristian Skau Mikkelsen, nabo på Ullerødvej.

Han betvivler fortsat udvidelsens berettigelse.

"Der er SuperBrugsen, der egenhændigt siger, at 'kunderne vil have det og det, og vi har brug for mere plads'. Men der er ikke fremlagt nogen behovsanalyse. Og de har en ganske fornuftig forretning kørende i dag med gode overskud og en ret voldsom egenkapital. Hvorfor skal der være en udvidelse?".

Den endelige version af lokalplanen giver SuperBrugsen mulighed for at efterkomme kundernes ønske.

"Vi får mulighed for at lave den butik, som vores medlemmer og kunder gerne vil have, og det er vigtigt for os," siger Thomas Schaldemose.

I dag, onsdag, skal Arkitektur, byplan og trafikudvalget beslutte, om de vil godkende den endelige lokalplan.

Trafiksikkerhed Udover hensynet til naboerne har øget trafik også indgået i SuperBrugsens beslutning om at sløjfe vaskehallen.

"En trafikanalyse påpeger, at en vaskehal på den påtænkte placering vil skabe mere trafik, og kan vi trække noget af den væk ved ikke at etablere en vaskehal, er det gunstigt for os alle. Det gør også, at vi kan tilbyde vores kunder flere parkeringspladser, som vil være rart særligt ved højtider," siger Thomas Schaldemose.

En af naboernes bekymringer var netop, at flere kunder ville medføre mere trafik i området, særligt i knudepunktet mellem Ullerødvej, Frederiksværksgade og Lærkevej foran SuperBrugsens torv.

I den nye lokalplan er der tilføjet flere intiativer, som skal forbedre de trafikale forhold. Blandt andet etablering af hajtænder, vigepligtstavle, og et fodgængerfelt over Ullerødvej, hvor SuperBrugsen finansierer sidstnævnte. Kommunens forvaltning vurderer, at "den ekstra trafik ikke vil give problemer med afviklingen af trafikken".

Nabo Søren Kristian Skau Mikkelsen er dog stadig bekymret for den øgede trafik, som butiksudvidelsen vil medføre. Ifølge kommunens trafikanalyse vil SuperBrugsens planlagte udvidelse på omkring 1.000 kvadratmeter betyde cirka 30 procent mere biltrafik i området.

Hvis Arkitektur, byplan og trafikudvalget godkender den endelige lokalplan, skal den efterfølgende vedtages i både Økonomiudvlaget og byrådet. En endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at SuperBrugsen kan gå videre med deres planer.

"Så kan vi gå i gang med endeligt at indrette butikken ud fra de muligheder, vi har. Og så skal vi i gang med at bygge - forhåbentlig i starten af næste år," siger Thomas Schaldemose.