Se billedserie Der er ingen grund til at hamstre, lyder det fra supermarkeder. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: SuperBrugsen: Bare rolig, der er varer nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SuperBrugsen: Bare rolig, der er varer nok

Kunderne er faldet til ro og har oplevet, at butikkerne har rigeligt med varer på hylderne, fortæller SuperBrugsen

Hillerød Posten - 19. marts 2020 kl. 18:02 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik panik i mange, da statsministeren onsdag 11. marts lukkede skoler og dagtilbud ned, og der var lange køer i flere supermarkeder, hvor folk stod i lange køer for at hive varer ned fra hylderne. Men der er kommet ro over kundernes måde at handle på, fortæller brugsuddelere i Hillerød Kommune.

"Der er kommet lidt mere ro over det hele. Det gik helt bananas i spidste uge - for at sige det mildt," siger brugsuddeler i Skævinge Brian Farsinsen til Hillerød Posten.

Hvis nogle hylder ser lidt tomme ud, så går der ikke mange dage, før de fyldt op igen med varer, beroliger han.

"Når der er blevet hugget sådan til den som i sidste uge, så er der nogle steder, hvor det tager lidt længere tid at få varer hjem. Tørvarer som for eksempel mel får vi leveret to gange om ugen, så hvis en hylde er tom, kan der godt lige gå et par dage, før den er fyldt igen. Men friskvarer får vi hver dag. Så hvis der er en dag ikke lige skulle være mere gær, så kommer det dagen efter. Nogle købte 8-10 pakker gær i sidste uge - måske fordi de var bange for, at butikken skulle lukke, og så koster gær jo kun en krone, men meget af det bliver nok desværre smidt ud. Så tænk i stedet på, at der skal være gær nok til alle - og det er der også," siger han.

Solgte 2,5 gange så meget I SuperBrugsen i Skævinge solgte de torsdag den 12. marts, dagen efter statsministerens udmelding, 2,5 gange så meget, som de plejer på den dato. Og dagen efter, om fredagen, solgte de 50 procent mere. Men i weekenden stilnede det så af, fortæller Brian Farsinsen.

"Jeg tror, at folk havde fået fyldt køleskabet og hylderne op, og søndag solgte vi mindre, end vi plejer på en søndag. Jeg tror, der er faldet ro på, nu hvor folk kan se, at butikkerne har responderet hurtigt og fået fyldt godt op igen. Så den nervøsitet, der var, er afmystificeret," siger han og krydser fingre for, at dagligdagen vil indfinde sig hurtigt i Danmark igen.

"Jeg håber, det her bliver så kort en periode som muligt".

Faldet til ro Også i SuperBrugsen i Ullerød er kunderne rolige, efter at de købte stort ind i sidste uge, fortæller uddeler Thomas Schaldemose:

"Folk har fundet ud af, at vi har masser af varer på hylderne. Vi oplevede en udfordring i dagene lige efter statsministerens udmelding, at kunderne kom og så, at hylderne var rippet. Men vi har masser varer på lagrene - det tager bare tid at få det pakket og kørt ud med kølebiler. Nu er det rigtig rart at se, at folk er faldet til ro," siger han.

Mad nok Fødevareminister Mogens Jensen (S) opfordrede også befolkning til at handle, som de plejer, på et pressemøde tirsdag 17. marts, og så længe, man ikke hamstrer, så er der mad nok til alle, understregede han.

Også Peter Høgsted, adm. direktør for Coop, der driver kæderne SuperBrugsen, Kvickly og Fakta, Per Bank, adm. direktør for Salling Group, samt Tomas Pietrangeli, der er adm. direktør for Dagrofa, understregde på pressemødet, at der er mad nok og ingen grund til at hamstre.