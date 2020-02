Succestræner vender tilbage til Hillerød Fodbold

"Vi er på en rejse, og den rejse kræver, at vi har sat det bedste hold – med denne tilføjelse står vi stærkt i forhold til fremtiden. Tommy har opnået meget i klubben, og jeg er sikker på, at vi her har fået den helt rette mand", tilføjer han.

”At vi har kunne tiltrække Tommy og få ham ombord på vores projekt, er jeg meget stolt af. Tommy kommer ind og skal hjælpe os med at skabe en 'orange' tråd ned igennem ungdomsafdelingen. Tommys rolle bliver at sparre med vores trænere og bidrage med gode input og tiltag, så vi kan sikre, at vores trænere, børn og unge får de bedste vilkår her i Hillerød Fodbold," siger sports- og salgschef Jackie Rasmussen på klubbens hjemmeside.

"Et hus, jeg kender"

Tommy Schram har været en tur forbi Brøndby IF, hvor han har været assistenttræner for klubbens U19-hold. Nu glæder han sig til at vende 'hjem' til Hillerød igen.

”Det er dejligt at være tilbage i Hillerød Fodbold. Jeg glæder mig til at være med til at udvikle klubben samt vejlede og støtte de trænere, vi har. Jeg har en masse erfaring med i min rygsæk, som jeg glæder mig til at dele ud af. Det er en ny rolle, men jeg er i et hus, jeg kender. Nu glæder jeg mig til at komme i gang," lyder det fra Tommy Schram på Hillerød Fodbolds hjemmeside.

I sin egen karriere spillede Tommy Schram blandt andet 59 kampe for Brøndby IF.

Han starter i sin nye funktion i Hillerød Fodbold allerede mandag, oplyser klubben.