Stress af med naturen som welnesscenter

Center For Fokus har fået støtte fra Velliv Foreningen til nyt forløb med afstressning i skoven

Forskning viser, at ophold i en skov bringer ro i nervesystemet, udløser positive følelser og styrker kreativiteten. Skovbadning kan tillige forebygge og lindre stress og depression.

Det fortæller Lisa Klint, som er direktør i Center For Fokus. Centret tilbyder netop nu et nyt kursus, som finder sted i Hillerød og har væsentligt nedsat pris, da forløbet er støttet af Velliv Foreningen.

"Skovbad foregår fuldt påklædt ude i en skov og handler ikke om at springe i en skovsø. Det kaldes badning, fordi man svøber sig i skovens elementer og energi," forklarer Lisa Klint, som er uddannet Skovterapi Guide fra Forest Therapy Institute og har specialiseret sig i mental sundhed og forebyggelse af stress og udbrændthed.

Hun afholder kurser og uddanner og guider grupper i skoven:

"Når du lader skovens lugte, lyde, planter, træer, dyr og bevægelser åbne dine sanser, vil du mærke ro og finde et frirum, hvor du kan være i nuet. Det er ikke naturvejledning eller motion. Tempoet er lavt, og stemningen afslappet og afdæmpet"".

Starter 18. juni Det nye kursus, som er et seks ugers forløb, starter 18. juni og fortsætter de følgende seks mandage. Det retter sig mod personer, der oplever særlig pres, bekymringer eller stress i denne coronatid. Velliv Foreningen har bevilget tilskud under en særlig coronapulje, og man kan derfor deltage for 195 kroner.

"Gennem øvelser lærer man at vække sanserne ved f.eks. at isolere en fugls sang fra skovens øvrige lyde, at lægge sig i det høje græs og rette fokus mod trækronerne eller at sætte sig på en stub for at betragte myrer på overarbejde. Det giver indre ro og nærvær," fortælleer Lisa Klint.

Der er maksimalt plads til otte deltagere per hold for at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand.

Læs mere på center-for-fokus.dk.