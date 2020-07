Alle byrådets partier undtaget Nye Borgerlige stemte for ny klimastrategi. Arkivfoto: Mdt

Stort set enigt byråd bag ny klimaplan

Kun Nye Borgerlige stemte imod kommunens nye klimastrategi

Hillerød Posten - 15. juli 2020 kl. 16:28 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var opbakning til kommunens nye klimastrategi fra samtlige partier bortset fra Nye Borgerlige, da strategien blev vedtaget i byrådet 26. juni.

"Klimaet kan ikke vente på, at vi handler - vi er nødt til at handle nu. Klimastrategien er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men vi er ikke færdige - det bliver vi måske aldrig. For der er hele tiden nye muligheder og løsninger på de problemer, vi selv har skabt. Vi har et ansvar, og det kan vi ikke overlade til andre," sagde Louise Colding Sørensen (S), som er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, da hun fremlagde sagen på mødet.

Ord gør det ikke alene Peter Langer fra SF kaldte strategien for "rigtig god":

"Men vi skal passe på, for ord gør det ikke alene. Vi må i gang, og allerede nu, når vi skal til at forhandle budget, skal vi tænke i de baner. Jeg synes, vi skal gøre noget ud af trafikpolitikken og for eksempel følge op på de ønsker om supercykelstier, som er kommet fra vores nabokommuner," sagde han.

Også fra Venstre var der opbakning til klimastrategien:

"Dette er første skridt på vejen, men et godt skridt. Vi har et fælles ansvar for at tænke anderledes og ændre vores forbrug til at blive mere bæredygtigt. Vi kan alle gøre noget i dagligdagen," sagde Lars Ole Skovgaard Larsen.

Ikke ud at låne Nikolaj Frederiksen fra Det Konservative Folkeparti udtrykte begejstring for strategien, men bekymring for økonomien.

"Vi er ikke helt så begejstrede, hvis vi skal ud og låne penge til at gennemføre de her ting," sagde han, mens Tue Tortzen fra Enhedslisten glædede sig over den samlede opbakning til klimatiltag.

"Vi har taget mange skridt i den rigtige retning. Vi har brugt 200 millioner kroner på energirenoveringer, og de er efterhånden tjent ind igen. Økonomi og miljøvenlige handlinger hænger sammen. Når vi sparer på energien, bruger vi også færre penge. Så der er mange gode ting i det," sagde han.

Han glædede sig over, at der skal komme mere affaldssortering, men mente, at Hillerød Kommune er bagud, når det gælder geotermi.

"Det burde vi være længere fremme med, for det er en ren energiform med varme fra undergrunden. Det er ikke holdbart i længden at fyre med flis," sagde han.

Nye Borgerlige imod Den eneste, der stemte imod planen, var Morten Bille, som var afløser for Mette Thiesen fra Nye Borgerlige.

"Vi er alvorligt bekymrede for, at danskerne skal bruge så mange penge for at lave så marginal en lille bitte ændring. Og det er endnu mere bøvlet med mere affaldssortering. Så skal vi måske have flere ansatte på rådhuset, som reelt set ikke gør en forskel. Det her er ikke vores te. Det er meget voldsomt, så vi stemmer imod," sagde han.