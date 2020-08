Røde Kors har oprettet et ekstra førstehjælpskursus efter stor efterspørgsel. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Stor efterspørgsel: Ekstra kursus i førstehjælp

Efter forårets nedlukning af førstehjælpskurser har Røde Kors i Hillerød oplevet at have fyldte kurser og har derfor oprettet et ekstra kursus søndag den 23. august kl. 9.30 til 17.30 i Frivilligcenter Hillerød.