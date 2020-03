Stor cykelmesse i Royal Stage i weekenden

Her kan cykelentusiaster kigge - og købe - et stort udvalg af cykler, tilbehør, træning, kost og cykelrejser.

CykelSportMessen er en salgsmesse, så man kan handle med det samme. Man kan se nyhederne, men også få drømmecyklen eller udstyret med hjem samme dag. På messen kan man se et miks af udenlandske cykelproducenter og danske importører og forhandlere.

Et særligt fokusområde på messen er 'Ladies Lounge', hvor repræsentanter fra VeloChicks vil være til stede både lørdag og søndag.

Her vil en træner være til rådighed og hjælpe kvinderne i gang med råd og vejledning om for eksempel brugen af cykelsko med kliksystem, cykeltøj, og i det hele taget om, hvordan man kommer bedst i gang med at cykle.