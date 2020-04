Palle Lange Andersen fra Hillerød Cityforening håber, at flere vil følge HTH Køkkeners tiltag med at give gavekort til byens butikker til kunder, der køber køkkener. Arkivfoto

Støt byens butikker, når du køber nyt køkken

Cityforening hylder tiltag med at give kunder, der køber køkken, gavekort til Hillerøds butikker

Hillerød Posten - 22. april 2020 kl. 18:41 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerøds butikker har det ikke nemt i disse coronatider - og alle nye tiltag, som kan sikre, at butikkerne overlever krisen, bliver budt velkommen af handelsforeningerne.

Hillerød Cityforening er blandt andet glad for, når vi støtter det lokale butiksliv ved at købe Hillerød Shopping Gavekort, som kan bruges i byens butikker. Også et nyt tiltag fra HTH Køkkener i Hillerød hyldes af Hillerød Cityforening, for HTH Køkkener vil give et gavekort på 1.000 kroner til Hillerød Shopping til de kunder, som køber køkken, bad eller garderobe for mere end 15.000 kroner i deres butik i Hillerød.

"Det har stor betydning for Hillerød Shopping, at kunder og forretningsdrivende støtter vores butiksliv, så jeg vil som formand for Hillerød Cityforening håbe, at flere følger HTH Køkkener Hillerøds idé med gavekortet. Alle de gavekort, der bliver solgt i denne krisetid, vil efterfølgende hjælpe de butikker, der modtager gavekortene," udtaler Palle Lange Andersen i en pressemeddelelse.

Han er formand for Hillerød Cityforening, der sammen med SlotsArkaderne udgør den fælles forening Hillerød Shopping.

Bruges i 100 butikker Hillerød Shopping Gavekort kan bruges i over 100 butikker i SlotsArkaderne og gågaderne.

HTH Køkkener ønsker med tiltaget at støtte det lokale butiksliv, udtaler Lars Olsen, som er indehaver af HTH Hillerød, i pressemeddelelsen:

"Det er vigtigt for os at passe på arbejdspladser i Danmark. Det gælder naturligvis også, når vi taler det danske butiksliv, som gennemgår en alvorlig krise og har brug for, at kunderne handler lokalt".

Man læse mere om butikkernes åbningstider i Hillerød og spisesteders takeawaymuligheder med mere på hillerød.nu.

Støt butikslivet Hillerød Byforum er tidligere kommet med disse råd til, hvordan vi alle kan støtte det lokale butiks- og erhvervsliv:

Køb gavekort online til Hillerød Shopping, som kan bruges i over 100 butikker

Bestil takeaway fra lokale spisesteder

Kommuniker med butikkerne via telefon eller Facebook og aftal, hvordan man kan handle med dem.

Book et bord eller festlokale og betal depositum

Bestil kontorartikler, grafiske opgaver, kommunikationsrådgivning, hjemmeside eller lignende via telefon eller computer

Husk at shoppe lokalt, når corona-nedlukningen er overstået

