Stafet For Livet i en alternativ form

Man kan i år selv tælle kilometre til Stafet for Livet i Nødebo. Lysceremoni holdes dog stadig

Hillerød Posten - 05. juli 2020

Stafet For Livet Nødebo får i år på grund af Covid19 et andet forløb end det sædvanlige.

Normalt er Stafet For Livet et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Men i år - på grund af Covid19 - er det ikke muligt at samles fysisk. Alligevel opfordrer styregruppen til at man deltager og støtter- hver for sig.

Stafet For Livet Nødebo afvikles i ugen fra 8.august kl. 11 til 15. august kl. 22.

I år har de frivillige i styregruppen valgt, at deltagerne kan tælle kilometer hele ugen i form af gang, løb, cykling, roning og svømning:

"Alt tæller, selv dine daglige skridt inkl. dem du tager på arbejde, gåtur med hunden, træningsture løb, mountainbike i skoven, racercykel på landevejen, svømning i bassinet eller havet, kajakroning på søen etc., " fortæller styregruppen i en pressemeddelelse.

Man kan også selv bestemme, hvor i landet, man deltager.

Lysceremoni Når ugen er gået, afsluttes arrangementet lørdag aften klokken 21-22 med en lysceremoni på sportspladsen i Nødebo, hvor de personer, som vi mistede til kræft, mindes, og man viser sin støtte til dem, der kæmper eller har kæmpet med kræft.

"Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange vil sende en hilsen og tænde håb ved at købe lysposer og derved være med til, at vi får en smuk lysceremoni," skriver styregruppen.

Selve lysceremonien livestreames direkte fra sportspladsen på Facebook.

Lysposerne kan købes på www.stafetforlivet.dk/stafet/noedebo, hvor man også kan tilmelde sig eller sit hold.

Arrangørerne arbejder også på at finde fysiske salgssteder, hvor poserne kan købes.

Stafet For Livet Nødebo opfordrer alle til at tilmelde sig dette alternative arrangement og være med til at vise alle, som på den ene eller anden måde er berørt af kræft, ikke står alene. Mdt