Stadig håb for Den Lille Færge

"Det er rigtigt, at der er sat sedler op ved anløbsbroerne, hvor der står, at færgen ikke kommer til at sejle i år, og der er også blevet lagt en besked med samme melding ud på Facebook. Hvis forholdene uventet ændrer sig så gunstigt, at det bliver muligt at sejle sikkert på søen, så kommer færgen i vandet. Vi vil rigtig gerne i vandet i år, og hvis det på noget tidspunkt bliver muligt for os at sejle med passagerer, så kan vi have færgen klar i løbet af ganske få dage," siger Niels Baggesen, der dog samtidig erkender, at chancen for, at det kommer til at ske, er meget lille.