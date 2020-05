Se billedserie St. Lyngby IF glæder sig over, at håndboldherrerne er rykket op i kvalifikationsrækken. Privatfoto Foto: Jorgen Pluger Jensen

St. Lyngby Håndbold rykker op i kvalifikationsrækken

St. Lyngby IF's håndboldherrer rykkede op i kval-rækken, da coronaen afbrød sæsonen

St. Lyngby IF's håndboldherrer 1 har været på lidt af en rejse de seneste år - og sæsonen 2019/2020 har været kulminationen på det hele.

Herrer 1 lå til at vinde rækken med to sejre i de to sidste kampe, eller som minimum et oprykningsspil som anden i rækken. Men så meldte Covid-19 sig på banen, og resten af sæsonen blev afblæst. Derefter rykkede St. Lyngby op i kvalifikationsrækken som nummer 2 i rækken, da de er bedst indbyrdes med færre kampe.

"Det er en kæmpe forløsning efter mange års hårdt arbejde og forventninger internt og eksternt," skriver klubben i en mail til Hillerød Posten.

Fodboldklub St. Lyngby IF var tidligere primært en fodboldklub og haft sin gang i serierne. De samme gutter har spillet håndbold om vinteren for at holde sig i gang. Men i 2015 satte sportschef Jan Nissen sig for at forstærke holdet med et par spillere fra THH (Team Helsinge Håndbold, red.). Derefter dukkede Lars Hansen og Martin Klug op som en del af truppen efter et ønske om at drosle ned og spille hyggebold efter mange år på højere niveau.

Martin Klug indgik som træner for det nye hold i sæson 2016/2017, og her skulle tingene vise sig at tage fart, og ambitionerne ligeså. Sæsonen bød på oprykning til serie 1 - et vundet SK cup mesterskab og vinder af den lokale Selskov Cup.

Sæson 2017/2018 bød på yderligere tilgang til herresiden og bevirkede, at holdet for alvor kunne bide skeer med toppen af rækken. Det blev bl.a. til en flot 4. plads i den første sæson. Tilgangen til klubben har generede et 2. hold, som startede i serie 3b og rykkede op i serie 3A samme år.

Sæsonen 2018/2019 bød på "sæson 2" i serie 1, hvor herrerne kæmpede ufortrødent videre og sluttede på en flot 3. plads. Herrer 2 rykkede endnu engang op fra serie 3A til Serie 2B.

Samme sæson fik St. Lyngby-hallen nyt halvgulv.

Vokset Klubben har over årene vokset sig solid i både spillere og økonomi. Klubben kan nu mønstre to herrehold og to damehold. Klubbens værdier og DNA er, at man spiller og træner for at vinde - samtidigt med at det sociale er i højsædet.

Mange sponsorer har også fået øjnene op for St. Lyngby IF håndbold, så der er både er tøj, træningsartikler og penge i kassen til sjove ture og hygge for alle i og omkring klubben.

Som Hillerød Kommune vokser, håber St. Lyngby IF på fortsat at få nye medlemmer - øvede som ikke øvede:

"Der er plads til alle i klubben og plads til alle, som ønsker at få sved på panden og lidt socialt uden for banen i en travl hverdag," skriver klubben til Hillerød Posten.

Sæson 2020/2021 forventes at blive sat i gang i starten af august med opstartstræninger osv. Det kan man læse mere om på klubbens hjemmeside www.stlyngbyif.dk eller Facebookside.