Spirende forfattere henter motivation i netværk

En gang om måneden mødes man på Hillerød Bibliotek på tværs af genrer

Hillerød Posten - 29. august 2020 kl. 07:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når forfatterne i skrivenetværket mødes på Hillerød Bibliotek er der både krimi, faglitteratur, ungdomseventyr, digte og fantasy på tapetet. Skribenterne er både unge helt nystartede spirer og pensionister med flere udgivelser bag sig. Til fælles har de kærligheden til det at skrive.

Thorbjørn Zeuthen Tirsted, der er litteraturformidler på Hillerød Bibliotekerne, var med til at starte netværket i sin tid. Han skriver også selv tekster og deltager stadig i møderne.

Får konstruktiv kritik "Det er et meget motiverende netværk at være med i. Vi giver kvalificeret, konstruktiv kritik på hinandens tekster. Vi laver skriveworkshops og får jævnligt besøg af forfattere, der deler ud af deres erfaringer og skrivevaner," fortæller han i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotek.

Thorbjørn Zeuthen Tirsted har efterhånden en del erfaring både med at skrive og læse andres tekster, men han lægger vægt på, at netværket er åbent for alle.

"Man behøver ikke være professionel for at være med. Er man bidt af drømmen om at skrive en roman, så er netværket det første sted, man skal gå hen," anbefaler han.

Lise Dau Johansen skriver historisk skønlitteratur til voksne. Siden hun begyndte at komme i netværket i 2017, føler hun, at hendes skriveniveau er blevet meget bedre.

"Jeg har lært rigtig meget både af at høre andres feedback på mine tekster, men også af at læse andres tekster. Det er fedt, fordi jeg kan dele med andre, at jeg synes, det er fantastisk at skrive. Og så kan man lære rigtig meget af hinanden," fortæller Lise Dau Johansen i pressemeddelelsen.

Stor social betydning For Stine Bahrt, der er et af gruppens nyeste medlemmer, har netværket også haft en stor social betydning.

"Jeg er forholdsvis ny i Hillerød, så for mig har det også været et godt netværk. Jeg har altid skrevet - lige siden jeg var helt lille - men de seneste ti år har jeg skrevet rigtig meget, og har netop sendt et manuskript ind til et forlag," fortæller Stine.

Hvis man gerne vil vide mere, eller har lyst til at deltage i et netværksmøde, kan man skrive til Stine på stinebahrt@gmail.com. jesl

fakta

Møder i netværket:

22/9 kl. 19-20.30 Forfattermøde med Lone Aburas

29/9 kl. 18-21 Skrivemøde med skriveøvelser.

28/10 kl. 18-21

26/11 kl. 18-21

18/1 kl. 18-21 Forfattermøde og inspirationsoplæg

16/2 kl. 18-21

16/3 kl. 18-21

15/4 kl. 18.30-21 Skrivemøde med skriveøvelser

6/5 kl. 18-21 Finpudsning af tekster til højtlæsning

7/5 kl. 17-19 Højtlæsning for alle i Vandrehallen