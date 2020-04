Se billedserie Klaverfabrikkens nye leder Peder Raarup Jensen fik travlt med udskyde spillestedets koncerter, efter han tiltrådte stilling i marts. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Spillested forsøger at udskyde i stedet for aflyse: Vil holde hånden under musikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillested forsøger at udskyde i stedet for aflyse: Vil holde hånden under musikere

Klaverfabrikken arbejder på at udskyde, fremfor aflyse, så mange af deres koncerter som muligt

Hillerød Posten - 02. april 2020 kl. 05:40 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klaverfabrikkens bookere er i fuld sving med at rykke alle koncerter, som var planlagt frem til foreløbig 1. maj, til nye datoer.

"Vi forsøger at udskyde alle arrangementer og så vidt muligt ikke aflyse, så vi holder hånden under musikerne. Der er jo rigtig mange kunstnere, musikere og teknikere, som lige nu har fået revet tæppet væk under sig. Så vi prøver at finde løsninger, så vi får en ny koncert i programmet til efteråret," siger Klaverfabrikkens leder Peder Raarup Jensen.

Han er blevet kastet ind i alle coronaudfordringerne, efter han startede i sin nye stilling 1. marts - kort tid inden regeringen lukkede landet ned.

"Men fordi vi har haft en periode, hvor lederskiftet har taget fokus, så har vi ikke fået booket helt så meget i efterårsprogrammet, som vi normalt ville have haft - og det gør det nemmere at rykke koncerter fra forår til efterår. Så det er held i uheld. Jeg ved, at mange spillesteder har haft et fuldt booket efterårsprogram, så de har haft sværere ved at flytte koncerter end os og kæmper mere med at finde nye datoer, end vi gør," siger han og forklarer, at kunstnerne får halvdelen af deres honorar nu, så de ikke står helt uden indkomst her i foråret.

Mister penge Klaverfabrikken kan selvfølgelig mærke coronakrisen på pengepungen:

"Det er en svær situation for alle, og vores økonomi bliver selvfølgelig også påvirket negativt af det her. Vi har jo en række faste udgifter, som vi ikke kan komme ud af, og vi mister indtægter på koncerter og barer. Så det er selvfølgelig en udfordring, men som det ser ud nu, er det ikke kritisk. Vi følger situationen nøje," siger Peder Raarup Jensen, som også følger med i mulighederne for støtte til kulturlivet fra Folketingets side.

Han er spændt på, om coronakrisen påvirker publikums købelyst.

"Når vi kommer ud på den anden side, må vi se, om folk er mindre købelystne, eller om de hungrer efter kulturelle oplevelser, når de nu har været lukket inde så længe. Vi håber, at folk igen vil ud og opleve musik og kultur, men der er jo også en risiko for, at folk har mistet deres job og står i en anden økonomisk situation end før, og så kan der også være en længerevarende frygt for at bevæge sig ud blandt andre mennesker. Så vi sidder også og kigger ud på de længerevarende perspektiver i det her," siger han.

Intet billetsalg Lige nu står billetsalget fuldstændig stille, fortæller han. Så spillestedet får også kortere tid, end de plejer, til at sælge deres billetter til efterårssæsonen.

"Det er bestemt en udfordring - især også for vores store koncerter på Posen (med blandt andre Folkeklubben og Søren Huss, red.). Det kigger vi på, hvordan vi kan løse, og vi tænker alle løsningsmodeller igennem, så vi træffer de mest velargumenterede beslutninger," siger han.

Fortrøstningsfulde Peder Raarup Jensen håber, at Klaverfabrikken igen kan slå dørene op til maj - eller så snart det er muligt.

"Det er jo også mange frivillige, som savner at komme i huset. Så vi åbner, så snart det er muligt, men ikke før det er forsvarligt sundhedsmæssigt. Vi følger selvfølgelig myndighedernes anbefalinger. Men alle vi ansatte er fortrøstningsfulde - og vi holder humøret højt, også når vi holder møder på computeren".

Selvom det er en hård begyndelse på jobbet som leder i kulturhuset, så mener han også, at coronakrisen kan bringe noget positivt til bords:

"Det er klart, at det ville have været sjovere starte i en anden situation, men det her kan også give anledning til, at vi kigger kritisk på, hvordan vi gør tingene. Og hvis vi klarer os godt igennem det her - så kan vi klare det meste," siger han.