Politiet var ude flere steder i Nordsjælland i weekenden, men det var kun i Hillerød, at der blev uddelt en bøde for at bryde forsamlingsforbuddet på max 10 personer. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Spillede høj musik ved skole: Mindreårige fik corona-bøder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spillede høj musik ved skole: Mindreårige fik corona-bøder

Hillerød Posten - 05. maj 2020 kl. 10:40 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag aften fik 11 mindreårige bøder for at bryde forsamlingsforbuddet ved Sophienborgskolen i Hillerød, ifølge Nordsjællands Politi.

Her tiltrak gruppen af unge sig opmærksomhed, da de spillede høj musik fra et anlæg. Politiet fik anmeldelsen klokken 23.20, og kørte ud til Sophienborgskolen, hvor de 11 unge blev sigtet og fik bøder. Da de var under 18 år, blev deres værger også informeret om bøderne, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Nordsjællands Politi modtog både fredag og lørdag flere anmeldelser om forsamlinger og musik ved skoler og andre offentlige institutioner rundt omkring i Nordsjælland. Men det var kun ved episoden ved Sophienborgskolen, at forsamlingerne brudte grænsen på max 10 personer.

"I weekendens løb har vi modtaget adskillige anmeldelser fra velmenende borgere, som har været i tvivl om, hvorvidt forholdsreglerne angående coronavirus blev efterlevet. Vi har kørt ud til langt de fleste anmeldelser, og ved vores ankomst har vi kunnet konstatere, at anvisningerne - bortset fra et enkelt tilfælde i Hillerød lørdag aften - blev overholdt, hvilket er positivt at se," udtaler chefpolitiinspektør Søren Thomassen fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I sidse uge havde Nordsjællands Politi på forhånd varslet, at der ville være øget patruljering, og at vejen til en bøde for at bryde forsamlingsforbuddet ville være kortere end tidligere. AH